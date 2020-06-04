Сейчас спортсменка находится в небольшом отпуске
Трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы-2016 по борьбе Ирина Ологонова приехала в Улан-Удэ. Здесь она проведёт недельный отпуск, о чём сообщила на своей странице в соцсети.
- Дома уборка, стирка, пробежки никто не отменял, - поделилась Ирина.
В конце недели борица вновь вернётся в деревню. А скоро начнётся подготовка к чемпионату России. Соревнования должны были состояться в мае в Казани. По информации Ирины Ологоновой, чемпионат страны пока планируют на сентябрь.
Недавно Ирина восхитила пользователей тем, что в одиночку расколола машину дров.
Борица Ирина Ологонова: «Пора готовиться к чемпионату России»
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