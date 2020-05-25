Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой
Бурятская спортсменка, трёхкратная вице-чемпионка мира по борьбе Ирина Ологонова поделилась необычным успехом со своими подписчиками . Девушка в одиночку расколола машину дров. Она пояснила, что это удалось ей сделать за несколько дней.
- Расколоть машину дров? Без проблем! Да, да, я одна всё это сделала. Я, конечно, не одним днём, и не за два, и даже не за три. Но всё равно я молодец. На фотке типа «до» и «после», - написала Ирина Ологонова.
Пользователи отметили, что такой объём работы зачастую не под силу даже мужчинам:
«Не каждый мужик так сможет», «Мощная», «Нет ничего лучше деревенского фитнеса», «Тренировка выносливости. Молодец».
Ирина Ологонова трижды выигрывала чемпионаты России по борьбе, в последний раз в 2015 году. Имеет три медали чемпионатов Европы: бронзу 2014 года, золото 2016-го и серебро-2018.
Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионатов мира – в 2014, 2015 и 2016 годах. Последнюю из этих медалей Ирина завоевала, выступая с травмированной ногой.
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Общество, Фото:
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