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В Улан-Удэ на параде Победы впервые проедет танк Т-34

В Улан-Удэ на параде Победы впервые проедет танк Т-34
Общество,  Фото:департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ
Также в нём примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр»

В день празднования 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа.

На военном параде в составе механизированной колонны по главной площади столицы Бурятии пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейские мотовездеходы АМ-1, противотанковые комплексы «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

Впервые в военном параде Улан-Удэ примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр».

Также в состав механизированной колонны войдут ретро-автомобили времен Великой Отечественной войны. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34, который впервые пройдёт по площади Советов.

Решением командования общевойсковой армии ВВО танк был снят с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления. Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. В ходе кропотливой работы военнослужащим удалось установить двигатель совершенно другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках и маневренность. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, что парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня.
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