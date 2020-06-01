В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса рисунков

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В конкурсе «Краски детства» участвовали дети, оставшиеся без попечения родителей



С 15 по 25 мая в Бурятии был проведён конкурс рисунков для детей, оставшихся без попечения родителей, «Краски детства», приуроченный к Международному дню защиты детей. На конкурс принимались работы, связанные с летней тематикой: летние пейзажи, натюрморты, домашние питомцы на природе, летний отдых с семьей и другие. Дети очень старались, аккуратно раскрашивая свои рисунки.



Всего в конкурсе приняло участие 90 авторов из 15 организаций. В категории «Дети от 3 до 6 лет» участвовало 17 работ. В категории «Дети от 7 до 10 лет» – 51 работа. У «Детей от 11 до 15 лет» – 22 работы.



По итогам конкурса в ходе онлайн-отбора членами жюри были определены победители.



Дети от 3 до 6 лет

1 место (диплом I степени) – Александр Ч., 6 лет

2 место (диплом ΙΙ степени) – Сергей К., 5 лет

3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Дмитрий К., 6 лет



Дети от 7 до 10 лет

1 место (диплом I степени) – Родион Б., 10 лет

2 место (диплом ΙΙ степени) – Егор З., 8 лет

3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Иван, Е. 9 лет



Дети от 11 до 15 лет

1 место (диплом I степени) – Данил Е., 14 лет

2 место (диплом ΙΙ степени) – Максим М., 13 лет

3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Дарья Н., 11 лет



Победители и участники конкурса награждены дипломами. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

