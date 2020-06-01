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В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса рисунков

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса рисунков
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В конкурсе «Краски детства» участвовали дети, оставшиеся без попечения родителей

С 15 по 25 мая в Бурятии был проведён конкурс рисунков для детей, оставшихся без попечения родителей, «Краски детства», приуроченный к Международному дню защиты детей. На конкурс принимались работы, связанные с летней тематикой: летние пейзажи, натюрморты, домашние питомцы на природе, летний отдых с семьей и другие. Дети очень старались, аккуратно раскрашивая свои рисунки.

Всего в конкурсе приняло участие 90 авторов из 15 организаций. В категории «Дети от 3 до 6 лет» участвовало 17 работ. В категории «Дети от 7 до 10 лет» – 51 работа. У «Детей от 11 до 15 лет» – 22 работы.

По итогам конкурса в ходе онлайн-отбора членами жюри были определены победители.

Дети от 3 до 6 лет
1 место (диплом I степени) – Александр Ч., 6 лет
2 место (диплом ΙΙ степени) – Сергей К., 5 лет
3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Дмитрий К., 6 лет

Дети от 7 до 10 лет
1 место (диплом I степени) – Родион Б., 10 лет
2 место (диплом ΙΙ степени) – Егор З., 8 лет
3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Иван, Е. 9 лет

Дети от 11 до 15 лет
1 место (диплом I степени) – Данил Е., 14 лет
2 место (диплом ΙΙ степени) – Максим М., 13 лет
3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Дарья Н., 11 лет

Победители и участники конкурса награждены дипломами. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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