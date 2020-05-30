Последний случай произошёл 25 мая
В Заиграевском районе Бурятии в мае было зарегистрировано 2 случая бешенства среди животных. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
- Последний случай произошёл 25 мая, контакта людей с животными не было, поэтому необходимость оказания антирабической помощи отсутствовала, - отметили в управлении.
Также в ведомстве добавили, что люди были осмотрены врачом, проведены необходимые дезинфекционные мероприятия.
В Заиграевском районе Бурятии зафиксировано 2 случая бешенства среди животных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Последний случай произошёл 25 мая
Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию
В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео
Умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
«Следование всем рекомендациям поможет исключить риск инфицирования во время сдачи экзаменов», - отметили в Роспотребнадзоре
Алексей Цыденов поздравил жителей с 97-летим образования республики. Видео
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Масочный режим сохраняется
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи