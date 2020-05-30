В Заиграевском районе Бурятии зафиксировано 2 случая бешенства среди животных

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Последний случай произошёл 25 мая



В Заиграевском районе Бурятии в мае было зарегистрировано 2 случая бешенства среди животных. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.



- Последний случай произошёл 25 мая, контакта людей с животными не было, поэтому необходимость оказания антирабической помощи отсутствовала, - отметили в управлении.



Также в ведомстве добавили, что люди были осмотрены врачом, проведены необходимые дезинфекционные мероприятия.

