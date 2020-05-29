В Баргузинском районе прошла акция «Сквер Победы»
Ребята из школьного лесничества «Друзья леса» Баргузинского района Бурятии присоединились к акции «Сквер Победы». Юные лесники вместе с сотрудниками Куйтунского лесничества высадили саженцы сирени на пришкольном участке.
Во время посадки ребята рассказывали о своих бабушках и дедушках, которые ценой собственной жизни приближали день Победы.
- Мы высаживали, старались! Будем каждый день ухаживать за деревцами! Через несколько лет, они вырастут и будут радовать нас своей красотой, - поделились впечатлениями ребята.
В рамках акции высажено 20 скверов в Бичурском, Мухоршибирском, Хоринском, Баргузинском, Заиграевском, Тункинском, Селенгинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском районах и Улан-Удэ. Члены школьных лесничеств, педагоги и лесники высаживают саженцы сирени в память о тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии дети высадили сирень в память о Победе
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