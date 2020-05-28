В Бурятии спорят, чьё имя следует присвоить ФСК

Предложение федерации бокса не поддержала федерация борьбы



ФСК предложили присвоить имя олимпийского чемпиона по боксу Владимира Сафронова. Как сообщили в пресс-службе парламента Бурятии, такое предложение ветеранов спорта обсудили на рабочем совещании.



Президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев пояснил, что этот вопрос уже рассматривался и обсуждался в парламенте четыре года назад, но решение так и не было принято.



- В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне наш земляк Владимир Сафронов стал первым олимпийским чемпионом по боксу из Советского Союза, - пояснил Валерий Доржиев предложив вернуться к обсуждению инициативы.



В ходе дискуссии прозвучали разные мнения. Председатель федерации ушу Игорь Марковец поддержал предложение ветеранов бокса, Иной позиции придерживается федерация спортивной борьбы республики, которая считает, что ФСК нужно присвоить имя чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева. Этой же точки зрения придерживается и депутат Михаил Гергенов, по его словам имя Будаева знакомо «каждому мальчишке, который занимается борьбой».



Также прозвучало мнение, что ФСК следует назвать нейтрально: «имени героев спорта», «олимпийцев Бурятии», «народов Бурятии». Министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов предложил провести круглый стол с участием общественности, учёных, спортсменов. С инициативой создать рядом с ФСК «Аллею памяти выдающихся спортсменов» выступил Игорь Марковец.



По итогам совещания было принято решение провести общественное обсуждение этого вопроса.

