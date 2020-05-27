ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Для посадки было приобретено 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны



По договору аренды лесного участка в Баунтовском районе Бурятии Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) ранее произвело вырубку лесных насаждений на площади 28,6 га для геологического изучения недр, но уже в мае этого года предприятие одним из первых в регионе приступило к выполнению мероприятий по лесовосстановлению на землях лесного фонда республики.



Согласно новым требованиям законодательства, организации обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.



Лесные участки, на которых такое лесовосстановление возможно определило Республиканское агентство лесного хозяйства. В данном случае был выбран лесной участок в Заиграевском лесничестве, соответствующий вырубленной ЗГРП площади – 28,6 га для проведения лесовосстановительных мероприятий.



Для этого ЗГРП приобрело в лесном питомнике «Кикинский лесхоз» более 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны. Сеянцы выбирались на территории республики с учётом районирования и наличия соответствующих сертификатов.



После согласования участка работ и проекта лесовосстановления в РАЛХ, Заиграевский лесхоз по договору с ЗГРП осуществил посадку сеянцев сосны в Заиграевском лесничестве на соответствующей площади.



На этом мероприятия по лесовосстановлению не заканчиваются. Ещё на протяжении 10-ти лет ЗГРП совместно с профессионалами лесхоза будет обеспечивать уход за созданными лесными культурами, а в случае низкой приживаемости их дополнение.



- Всего на данном участке было высажено 117 тысяч сеянцев. Площадь, на которой проводились работы была пройдена лесным пожаром в 2017 году. В связи с тем, что естественный процесс лесовостановления не начался было запланировано проведение мероприятий по искусственному лесовостановлению, - сообщил руководитель автономного учреждения Бурятии «Заиграевский лесхоз» Алексей Постоялко.



По его словам, кроме того, в течение следующих 10-ти лет на участке запланированы поддерживающие мероприятия: дополнение лесных культур по итогам инвентаризации, агротехнический лесоводственный уход и другие. Таким образом, по итогам выполнения указанных мероприятий на 2029 год запланирован перевод площади в покрытые лесом земли.



- В прошлом году были внесены изменения в лесное законодательство, обязывающее лесопользователей осуществлять посадку леса на площади, равной вырубленной. На сегодня четыре предприятия выполнили работы по посадке леса на площади 73 гектара. Остальные лесопользователи планируют выполнение работ осенью, - сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

