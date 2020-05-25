Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей

Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств



В Иркутске сотрудник Росгвардии, прапорщик полиции Евгений З. в перерывах между службой в отряде мобильного особого назначения шьёт защитные маски. Он их не продаёт - все изделия передаёт нуждающимся бесплатно, сообщается на сайте Росгвардии.



Евгений начал шить всего три года назад, а уже сегодня в его квартире целая мастерская. Находясь на режиме самоизоляции, решил помочь детскому дому и больницам защитными масками. После дежурств даже спать не ложится.



Евгений уже отдал больше 400 масок бесплатно. Сейчас готовит ещё одну партию, для детского дома №1.



Он шьёт разные маски для девочек и мальчиков, выполняет их в камуфляжной расцветке и с надписями «Оставайтесь дома!», «Стоп коронавирус!», «Берегите себя и близких!»

