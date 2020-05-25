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Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей

Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей
Общество,  Фото:38.rosgvard.ru
Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств

В Иркутске сотрудник Росгвардии, прапорщик полиции Евгений З. в перерывах между службой в отряде мобильного особого назначения шьёт защитные маски. Он их не продаёт - все изделия передаёт нуждающимся бесплатно, сообщается на сайте Росгвардии.

Евгений начал шить всего три года назад, а уже сегодня в его квартире целая мастерская. Находясь на режиме самоизоляции, решил помочь детскому дому и больницам защитными масками. После дежурств даже спать не ложится.

Евгений уже отдал больше 400 масок бесплатно. Сейчас готовит ещё одну партию, для детского дома №1.

Он шьёт разные маски для девочек и мальчиков, выполняет их в камуфляжной расцветке и с надписями «Оставайтесь дома!», «Стоп коронавирус!», «Берегите себя и близких!»
маски Росгвардия благотворительность коронавирус
 
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