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В Бурятии вышла Книга памяти Танхоя

В Бурятии вышла Книга памяти Танхоя
Общество, 
Автор-составитель - краевед, исследователь Михаил Митюков

В майские дни вышла в свет «Книга Памяти Танхойского поселения (1941-1945)», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор-составитель – краевед, исследователь Михаил Митюков, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

- Биография любого участника Великой Отечественной войны, труженика тыла – это живая страница истории, волнующий эпизод ратного и трудового пути, пройденного нашим народом к Великой Победе. Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. Запечатлеть в Книге имена и подлинные свидетельства участников и современников тех событий – это лучший способ сохранения памяти о погибших и умерших защитниках Родины, тружениках тыла, - пишет Михаил Гаврилович.

Автор-составитель выразил благодарность дирекции Байкальского заповедника и его сотрудникам, поддержавшим создание книги, внёсшим вклад в её издание.

Справка:

«Книга Памяти Танхойского поселения» состоит из трёх частей. Первая часть включает в себя информацию о воинах, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, родившихся или проживавших на территории Танхойского поселения. Во второй части рассказывается о тех, кто вернулся с войны, об их боевых заслугах. Третья часть посвящена воспоминаниям местных жителей, которым пришлось пережить то тяжёлое время.
ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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