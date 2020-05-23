В Бурятии температура опускалась до -4 градусов

В республики ожидаются дожди с грозами



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 мая по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы.



Ветер северный 5-10, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами от 1 тепла до 4 мороза, днём 19-24, местами 12-17 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём в окрестностях гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северный 8-13 м/с. Температура ночью 6-8, днём 21-23 тепла.

