В республики ожидаются дожди с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 мая по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северный 5-10, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами от 1 тепла до 4 мороза, днём 19-24, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём в окрестностях гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северный 8-13 м/с. Температура ночью 6-8, днём 21-23 тепла.
В Бурятии температура опускалась до -4 градусов
Общество, Фото:
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