К 75-летию годовщины Победы в поселениях района проведены мероприятия по благоустройству
В Баргузинском районе Бурятии прошли мероприятия по благоустройству территории аллеи Славы сельского поселения «Адамовское», сквера (аллеи) «Дети войны» в посёлке Усть-Баргузин, а также была установлена скульптура «Скорбящая мать» в селе Баргузин. Работы были проведены в рамках подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На объектах были установлены металлические ограждения, гранитные плиты, лавочки, урны, фонари, информационные стелы. Мероприятия проводились по инициативе жителей района, «серебряных» волонтёров и РОО «Дети войны». Основной объём денежных средств на благоустройство территории был выделен из средств республиканского бюджета в рамках субсидии на развитие общественной инфраструктуры.
2020 год указом президента РФ объявлен Годом памяти и славы. Проведённые мероприятия позволили увековечить память для будущих поколений о воинах-земляках, погибших во время войны и ветеранах, вернувшихся домой с победой. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
В Баргузинском районе Бурятии установлена скульптура «Скорбящая мать»
Общество, Фото:
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