Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Видеонаблюдение за ходом проекта в Нерчинске – одно из требований конкурса



Забайкальский город Нерчинск победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году с проектом «Золотая нить». Из федерального бюджета на реализацию проекта город получил 60 миллионов рублей. Подготовительные и демонтажные работы на территории уже проведены. Сейчас устанавливают систему видеонаблюдения с возможностью круглосуточной онлайн-трансляции.



- Камеры с видеотрансляцией – это требования всероссийского конкурса. Граждане, которые принимали участие в выборе общественных пространств, а также все желающие, должны иметь возможность следить за работами в режиме онлайн, – прокомментировала глава минЖКХ Забайкалья Евгения Батуева.



Благоустройство исторического центра города будет осуществлено через туристический маршрут с навигацией и информационными стендами. Реализация проекта затронет уникальные территории: площадь перед Воскресенским собором, городской стадион, Новую Парадную площадь, площадь Борцов Революции, Базарную площадь. Будут отремонтированы фасады 5 объектов культурного наследия и 12 фасадов деревянных жилых домов. Произведут реновацию 3 архитектурных комплексов: склада купца Колобовникова, Каретного ряда и казарм. Также запланировано строительство духовно-просветительского центра, восстановление ограды и главных въездных ворот усадьбы Михаила Дмитриевича Бутина.



Одним из основных условий участия в конкурсе было привлечение инвестиций на развитие территории. Руководство муниципалитета в этом вопросе сотрудничает с предпринимателями, а к созданию комфортной среды в исторической столице активно привлекают горожан.



- В рамках проекта местный предприниматель по соглашению с администрацией города инвестировал в строительство гостиницы под названием «У берега Нерчи» в историческом центре Нерчинска. В будущем комплекс планируют расширить и построить спортзал, – добавила Евгения Батуева.



Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона, всероссийский конкурс проектов благоустройства малых городов и исторических поселений проводится ежегодно в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году город Шилка Забайкальского края с проектом благоустройства «Город мастеров» вошёл в число лучших в категории «малые города с населением до 20 тысяч человек» и стал обладателем федерального гранта в размере 45 миллионов рублей. В 2021 году участвовать в конкурсе планируют Борзя, Краснокаменк и Сретенск. Участниками на 2022 год могут стать Нерчинск – победитель 2019 года, Борзя, Шилка – победитель - 2020, Хилок, Сретенск, Петровск-Забайкальский, Краснокаменк, Могоча, Балей.

