 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Мая

20 Мая

Популярное

Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире

Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Видеонаблюдение за ходом проекта в Нерчинске – одно из требований конкурса

Забайкальский город Нерчинск победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году с проектом «Золотая нить». Из федерального бюджета на реализацию проекта город получил 60 миллионов рублей. Подготовительные и демонтажные работы на территории уже проведены. Сейчас устанавливают систему видеонаблюдения с возможностью круглосуточной онлайн-трансляции.

- Камеры с видеотрансляцией – это требования всероссийского конкурса. Граждане, которые принимали участие в выборе общественных пространств, а также все желающие, должны иметь возможность следить за работами в режиме онлайн, – прокомментировала глава минЖКХ Забайкалья Евгения Батуева.

Благоустройство исторического центра города будет осуществлено через туристический маршрут с навигацией и информационными стендами. Реализация проекта затронет уникальные территории: площадь перед Воскресенским собором, городской стадион, Новую Парадную площадь, площадь Борцов Революции, Базарную площадь. Будут отремонтированы фасады 5 объектов культурного наследия и 12 фасадов деревянных жилых домов. Произведут реновацию 3 архитектурных комплексов: склада купца Колобовникова, Каретного ряда и казарм. Также запланировано строительство духовно-просветительского центра, восстановление ограды и главных въездных ворот усадьбы Михаила Дмитриевича Бутина.

Одним из основных условий участия в конкурсе было привлечение инвестиций на развитие территории. Руководство муниципалитета в этом вопросе сотрудничает с предпринимателями, а к созданию комфортной среды в исторической столице активно привлекают горожан.

- В рамках проекта местный предприниматель по соглашению с администрацией города инвестировал в строительство гостиницы под названием «У берега Нерчи» в историческом центре Нерчинска. В будущем комплекс планируют расширить и построить спортзал, – добавила Евгения Батуева.

Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона, всероссийский конкурс проектов благоустройства малых городов и исторических поселений проводится ежегодно в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году город Шилка Забайкальского края с проектом благоустройства «Город мастеров» вошёл в число лучших в категории «малые города с населением до 20 тысяч человек» и стал обладателем федерального гранта в размере 45 миллионов рублей. В 2021 году участвовать в конкурсе планируют Борзя, Краснокаменк и Сретенск. Участниками на 2022 год могут стать Нерчинск – победитель 2019 года, Борзя, Шилка – победитель - 2020, Хилок, Сретенск, Петровск-Забайкальский, Краснокаменк, Могоча, Балей.
Забайкальский край Нерчинск благоустройство конкурс малые города
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе
Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе
Общество, 21.05.2020
Она стала победителем в номинации «Нанотехнологии» конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов
В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов
Общество, 21.05.2020
Работы отражали события и технику времён Великой Отечественной войны
В Бурятии откроют мастерскую по плетению гобеленов
В Бурятии откроют мастерскую по плетению гобеленов
Общество, 21.05.2020
Её откроют благодаря гранту в размере 1 млн рублей
Бурятская модель Мария Шантанова приехала из США в Улан-Удэ
Бурятская модель Мария Шантанова приехала из США в Улан-Удэ
Общество, 21.05.2020
Мария Шантанова по прилёту в Улан-Удэ отправилась на Байкал
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
Общество, 21.05.2020
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
Общество, 21.05.2020
Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
Общество, 21.05.2020
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
Общество, 21.05.2020
Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
Общество, 21.05.2020
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
Общество, 21.05.2020
Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
Общество, 21.05.2020
Ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Общество, 21.05.2020
«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
Общество, 21.05.2020
С учётом последних поручений президента РФ в республике 272 тысячи человек стали получателями новых выплат
В Бурятии впервые пройдёт онлайн-форум ТОСов
В Бурятии впервые пройдёт онлайн-форум ТОСов
Общество, 21.05.2020
Ожидается участие 300 ТОСов Бурятии и других регионов России
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Общество, 21.05.2020
Тринадцать студентов были отмечены за личный вклад в реализацию социально значимых проектов в Улан-Удэ

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^