Руководителю районного отдела социальной защиты населения внесено представление
Как выяснила прокурорская проверка, в отделе социальной защиты населения по Закаменскому району Бурятии нарушали закон при предоставлении мер социальной поддержки.
По закону о ветеранах инвалидам войны предоставляется компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы.
Проверкой установлено, что инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в Закаменске, выплата компенсации расходов за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за январь 2020 года не производилась.
Кроме того, с июля 2019 года по март 2020 года компенсация расходов за коммунальные услуги начислялась не в полном размере.
Руководителю районного отдела социальной защиты населения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства ветерану произведены перерасчёт и выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 6,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии ветерану не компенсировали расходы на «коммуналку»
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