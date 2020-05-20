Иркутянам старше 60 лет выдадут медицинские маски

Бесплатно раздадут 20 тысяч средств индивидуальной защиты



Для иркутян старше 60 лет организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты. Для этих нужд министерство по молодёжной политике региона предоставило администрации города 20 тысяч лицевых медицинских масок. Об этом рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.



- Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева, жители города Иркутска поэтапно выходят из режима самоизоляции. Но при этом мы не должны забывать о средствах индивидуальной защиты. С сегодняшнего дня введен масочный режим. Это значит, что в общественных местах и в транспорте иркутяне обязаны носить лицевые маски. Поэтому было принято решение обеспечить масками определенные категории населения. В администрации города мы принимаем заявки от жителей Иркутска старше 60 лет, – отметил Виталий Барышников.



Оставить заявку на получение медицинских масок можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру телефона: 8 (3952) 520-200. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



Справка



Постановлением Правительства Иркутской области от 15 мая 2020 г. № 334-пп утверждены исполнительные органы государственной власти Иркутской области, ответственные за организацию работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области.



Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области занимается организацией выдачи масок:

- ­лицам в возрасте старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании;

- семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в СОП;

- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- лицам, привлечённым к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции;

- гражданам, подлежащие призыву на военную службу;

- работникам подведомственных учреждений минсоцразвития.



Горячая линия министерства социального развития, опеки и попечительства: тел. 25-33-07.



Министерство здравоохранения Иркутской области занимается организацией выдачи масок:

- лицам, привлечённым к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции;

- беременным женщинам. Маски можно получить в женских консультациях по месту жительства;

- работникам медицинских организаций.



Горячая линия министерства здравоохранения (справочная): тел. 280-326, круглосуточно.

