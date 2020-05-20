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В Бурятии осуждённые рисуют граффити на стенах

В Бурятии осуждённые рисуют граффити на стенах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рисунки приурочены к празднованию 75-летия Победы

Осуждённые в Бурятии рисуют граффити, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне над фашисткой Германией.

Граффити создаются в соответствии с дизайн-проектами, которые утверждает администрация учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Таким образом, осуждённые могут почтить память предков. Рисунки находятся на всеобщем обозрении. 
граффити осужденные
 
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