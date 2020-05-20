В Бурятии осуждённые рисуют граффити на стенах

Рисунки приурочены к празднованию 75-летия Победы



Осуждённые в Бурятии рисуют граффити, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне над фашисткой Германией.



Граффити создаются в соответствии с дизайн-проектами, которые утверждает администрация учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Таким образом, осуждённые могут почтить память предков. Рисунки находятся на всеобщем обозрении.

