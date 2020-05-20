В Бурятию идёт летняя погода

В ближайшие дни ожидается потепление



В Бурятии ожидается потепление. По данным Бурятского гидромецентра, с 20 по 22 мая в республике тёплая, неустойчивая погода. Местами кратковременные дожди, грозы.



После погода изменится. К концу недели ожидается по-летнему тёплая погода.



В большинстве районов ночью будет тёплая погода, лишь местами, по юго-западу и северу республики, прогнозируется понижение до отрицательных температур.



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