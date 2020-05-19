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В улан-удэнской колонии открыли памятник воинам Великой Отечественной

В улан-удэнской колонии открыли памятник воинам Великой Отечественной
Общество,  Фото:УФСИН
Авторами и создателями композиции стали осуждённые

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ появился мемориальный комплекс, посвящённый воинам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Памятник открыли под песню «День Победы».

В торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы приняли участие только осуждённые 7 отряда учреждения, среди которых авторы и создатели мемориала.

- Массовые мероприятия в учреждении проведены с соблюдением санитарных норм в связи с карантинными мерами, - отметили в пресс-службе УФСИН Росси по Бурятии.

Открытие мемориала началось с прохождения «Бессмертного полка» осуждёнными 7-го отряда с портретами своих родных.

Члены кружка студии кабельного телевидения колонии сняли и смонтировали видеоролик. Он демонстрируется по кабельному телевидению в отведённое распорядком дня время, уточнили в УФСИН.

колония памятник Великая Отечественная 75 лет Победы
 
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