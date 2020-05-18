В Бурятии наградили авторов поздравлений онлайн-концерта 9 мая





(Стилистика и орфография авторские)





К 75-летию Великой Победы учреждения культуры Бурятии объединились, чтобы дать большой онлайн-концерт. Его прямая трансляция прошла 9 мая на телеканалах республики и на сайте минкультуры, об этом сообщает пресс-служба ведомства.Трансляция шла с двух площадок: Русского драматического театра и художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Смена камер привнесла в показ динамику, многие зрители в социальных сетях положительно оценили такой подход к зрелищу. В театре имени Н. Бестужева были исполнены музыкальные произведения, а в музее, в окружении картин, написанных на тему Великой Отечественной войны, прошли декламации стихов и отрывков из дневников, писем с фронта из книги «Герои Бурятии», а также из сборника, подготовленного к юбилею Победы национальным архивом Бурятии.Во время трансляции ведущие концерта принимали поздравления от зрителей через приложение Вайбер. Авторы лучших поздравлений, отправленных для онлайн-концерта 9 мая, были отмечены призами. Им были вручена экземпляры книги Тимура Дугаржапова «Герои Победы».