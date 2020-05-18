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В Бурятии наградили авторов поздравлений онлайн-концерта 9 мая

В Бурятии наградили авторов поздравлений онлайн-концерта 9 мая
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры РБ
Им вручили книгу «Герои Бурятии»

К 75-летию Великой Победы учреждения культуры Бурятии объединились, чтобы дать большой онлайн-концерт. Его прямая трансляция прошла 9 мая на телеканалах республики и на сайте минкультуры, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трансляция шла с двух площадок: Русского драматического театра и художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Смена камер привнесла в показ динамику, многие зрители в социальных сетях положительно оценили такой подход к зрелищу. В театре имени Н. Бестужева были исполнены музыкальные произведения, а в музее, в окружении картин, написанных на тему Великой Отечественной войны, прошли декламации стихов и отрывков из дневников, писем с фронта из книги «Герои Бурятии», а также из сборника, подготовленного к юбилею Победы национальным архивом Бурятии.

Во время трансляции ведущие концерта принимали поздравления от зрителей через приложение Вайбер. Авторы лучших поздравлений, отправленных для онлайн-концерта 9 мая, были отмечены призами. Им были вручена экземпляры книги Тимура Дугаржапова «Герои Победы».

(Стилистика и орфография авторские)

Тапхарова Надежда Матвеевна: Дорогие земляки, с 9 Мая!!! Желаю Вам всем, Вашим семьям, близким крепкого сибирского здоровья, тёплых солнечных дней, сердечных улыбок в этот день, особенно участникам войны, ветеранам войны и труда, труженикам тыла, детям войны!!! Да будет благословен День Победы, 9 Мая, во все века и во все времена!!! И сегодня солнышко светит с самого раннего утра, радуя своими лучами всех нас!!! Иногда солнышко уходит за тучу, но возвращается. Это в честь Великой Победы, в честь 9 мая!!! Я рада и горжусь, что дети и внуки наших сестёр и брата знали, виделись, общались, любили и уважали нашего отца, Имегенова Матвея Александровича, участника Великой Отечественной войны!!! Спасибо большое всем за внимание к ветеранам войны и труда!!! С уважением, ТапхароваНадежда Матвеевна, дочь солдата Великой Отечественной войны.

Жамсаранова Бальжит: Поздравляем всех жителей и гостей нашей родной Бурятии 75летием от семьи Жамсаранова Батожаргала!Это мой родной дедушка ,в боях и сражениях он воевал с немцами и пал за родину!Он отдал жизнь за родину и погиб в 44году, бабушке моей Дугаровой Намжилме пришла весточка без вести пропал!Я горжусь своим дедушкой,он настоящий герой в наших сердцах и будем вечно помнить о нем!!!К сожалению мало что известно о нем,но будем искать известия о нем.ЖамсарановаБальжит,Баирма,Дашинима,Саша внуки и правнуки!

Юлия Баторова: Потомков Баторова Михея Дыленовича, погибшего в далёком 1942 году под Москвой, поздравляет младший сын, ветеран труда Карп Михеевич Баторов, 1936 года рождения, мирного неба, долгих счастливых лет, люди!!!!

Сарема: Поздравляем жителей бурятии со священным праздником!!!спасибо за такой отличный прямой эфир! поздравляем наших ветеранов и труженников тыла с праздником великой победы! наш дед дашиев дамдинжаб с первых дней войны 1941 по май 1945 года воевал с фашистами. Кавалер ордена красной звезды! спасибо деду и всем кто защищал нашу родину за мирное небо!!! низкий поклон от большой семьи Дашиевых
День Победы 75 лет Победы Бурятия концерт поздравление
 
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