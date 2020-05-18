В Бурятии наградили авторов поздравлений онлайн-концерта 9 мая

К 75-летию Великой Победы учреждения культуры Бурятии объединились, чтобы дать большой онлайн-концерт. Его прямая трансляция прошла 9 мая на телеканалах республики и на сайте минкультуры, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Трансляция шла с двух площадок: Русского драматического театра и художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Смена камер привнесла в показ динамику, многие зрители в социальных сетях положительно оценили такой подход к зрелищу. В театре имени Н. Бестужева были исполнены музыкальные произведения, а в музее, в окружении картин, написанных на тему Великой Отечественной войны, прошли декламации стихов и отрывков из дневников, писем с фронта из книги «Герои Бурятии», а также из сборника, подготовленного к юбилею Победы национальным архивом Бурятии.
Во время трансляции ведущие концерта принимали поздравления от зрителей через приложение Вайбер. Авторы лучших поздравлений, отправленных для онлайн-концерта 9 мая, были отмечены призами. Им были вручена экземпляры книги Тимура Дугаржапова «Герои Победы».
(Стилистика и орфография авторские)
Жамсаранова Бальжит: Поздравляем всех жителей и гостей нашей родной Бурятии 75летием от семьи Жамсаранова Батожаргала!Это мой родной дедушка ,в боях и сражениях он воевал с немцами и пал за родину!Он отдал жизнь за родину и погиб в 44году, бабушке моей Дугаровой Намжилме пришла весточка без вести пропал!Я горжусь своим дедушкой,он настоящий герой в наших сердцах и будем вечно помнить о нем!!!К сожалению мало что известно о нем,но будем искать известия о нем.ЖамсарановаБальжит,Баирма,Дашинима,Саша внуки и правнуки!
Юлия Баторова: Потомков Баторова Михея Дыленовича, погибшего в далёком 1942 году под Москвой, поздравляет младший сын, ветеран труда Карп Михеевич Баторов, 1936 года рождения, мирного неба, долгих счастливых лет, люди!!!!
Сарема: Поздравляем жителей бурятии со священным праздником!!!спасибо за такой отличный прямой эфир! поздравляем наших ветеранов и труженников тыла с праздником великой победы! наш дед дашиев дамдинжаб с первых дней войны 1941 по май 1945 года воевал с фашистами. Кавалер ордена красной звезды! спасибо деду и всем кто защищал нашу родину за мирное небо!!! низкий поклон от большой семьи Дашиевых