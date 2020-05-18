Погода в республике улучшается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, местами 14 м/с.
Температура днём +18,+23, местами +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный, днём 6-11 м/с. Днём ожидается +19,+21.
В Улан-Удэ воздух прогреется до +21
Общество, Фото:
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