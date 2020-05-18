 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ воздух прогреется до +21

В Улан-Удэ воздух прогреется до +21
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Погода в республике улучшается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, местами 14 м/с.

Температура днём +18,+23, местами +8,+13.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный, днём 6-11 м/с. Днём ожидается +19,+21.

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