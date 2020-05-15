Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
Жители Бурятии приняли участие в онлайн-акции «Рекорд Победы». Её участники совместными усилиями должны были установить новый рекорд – отжаться 27 393 раза, по числу мирных дней, прожитых после Великой Отечественной войны. Патриотическое мероприятие было направлено на пропаганду спорта и здорового образа жизни.
Акцию поддержали воспитанники детских садов, школьники, студенты, рабочая молодёжь, люди пенсионного возраста, семьи, а также многие организации города Улан-Удэ и республики. Также к группе в соцсетях присоединились жители других регионов (Москва, Иркутск, Казахстан, Забайкальский край, Татарстан). Всего в акции приняло участие более 1,7 тысяч человек, младшему из которых исполнилось 3 года.
На этот раз участникам удалось перевыполнить «Рекорд Победы», сделав 51 816 отжиманий.
Акция проводится уже 9 лет. В этом году она впервые прошла в онлайн-режиме. Участники акции записывали на видео свои отжимания и размещали их в соцсетях. Об этом сообщает воркаут центр Улан-Удэ.
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Общество, Фото:
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