В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров

Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях



В Иркутской области завершился VI чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров региона. 14 мая посредством онлайн-трансляции были подведены итоги финального тура.



12 финалистов чемпионата из различных территорий Иркутской области – городов Иркутска, Братска, Бодайбо; Киренского и Катангского, Зиминского, Слюдянского, Усть-Илимского, Черемховского, Качугского и Усть-Удинского районов; п. Куйтун – боролись за награды в личном первенстве в категориях «Начинающий пользователь» (6 человек) и «Уверенный пользователь» (6 человек).



С приветственными словами обратились к участникам чемпионата первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства области Алексей Макаров и председатель Союза пенсионеров России по Иркутской области Надежда Козлова. Подвела итоги чемпионата заместитель председателя регионального отделения Союза Евгения Рыбкина. Она поблагодарила всех участников и озвучила результаты финального тура.



Финалисты показали навыки работы с веб-браузером, поисковой системой и текстовым редактором. Все участники справились с поставленными задачами и успешно выполнили задание в срок.



Оценка экспертного совета выявила самые лучшие работы и установила победителей чемпионата. Победители и все участники чемпионата были награждены дипломами.

Номинация «Уверенный пользователь»

1 место – Ананич Наталья Владимировна, г. Зима

2 место – Рябкова Марина Анатольевна, г. Усть-Илимск

3 место – Пушмина Людмила Васильевна, п. Куйтун

Номинация «Начинающий пользователь»

1 место – Михеева Людмила Ивановна, г. Черемхово

2 место – Купрякова Любовь Яковлевна, Усть-Удинский район

3 место – Чумичкин Юрий Иванович, г. Иркутск



В VI региональном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Иркутской области, который проходил с 10 апреля по 12 мая, приняли участие обслуживаемые граждане соцучреждений Иркутска, Братска, Бодайбо, Нижнеудинска; Киренского, Зиминского, Слюдянского, Усть-Илимского, Черемховского, Усть-Ордынского, Качугского и Усть-Удинского районов; п. Куйтун и с. Бильчир.



Победители в номинациях будут представлять Иркутскую область на X всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства социального развития, опеки и попечительства.

