В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров

Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
В Иркутской области завершился VI чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров региона. 14 мая посредством онлайн-трансляции были подведены итоги финального тура.
12 финалистов чемпионата из различных территорий Иркутской области – городов Иркутска, Братска, Бодайбо; Киренского и Катангского, Зиминского, Слюдянского, Усть-Илимского, Черемховского, Качугского и Усть-Удинского районов; п. Куйтун – боролись за награды в личном первенстве в категориях «Начинающий пользователь» (6 человек) и «Уверенный пользователь» (6 человек).
С приветственными словами обратились к участникам чемпионата первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства области Алексей Макаров и председатель Союза пенсионеров России по Иркутской области Надежда Козлова. Подвела итоги чемпионата заместитель председателя регионального отделения Союза Евгения Рыбкина. Она поблагодарила всех участников и озвучила результаты финального тура.
Финалисты показали навыки работы с веб-браузером, поисковой системой и текстовым редактором. Все участники справились с поставленными задачами и успешно выполнили задание в срок.
Оценка экспертного совета выявила самые лучшие работы и установила победителей чемпионата. Победители и все участники чемпионата были награждены дипломами.
Номинация «Уверенный пользователь»
1 место – Ананич Наталья Владимировна, г. Зима
2 место – Рябкова Марина Анатольевна, г. Усть-Илимск
3 место – Пушмина Людмила Васильевна, п. Куйтун
Номинация «Начинающий пользователь»
1 место – Михеева Людмила Ивановна, г. Черемхово
2 место – Купрякова Любовь Яковлевна, Усть-Удинский район
3 место – Чумичкин Юрий Иванович, г. Иркутск
В VI региональном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Иркутской области, который проходил с 10 апреля по 12 мая, приняли участие обслуживаемые граждане соцучреждений Иркутска, Братска, Бодайбо, Нижнеудинска; Киренского, Зиминского, Слюдянского, Усть-Илимского, Черемховского, Усть-Ордынского, Качугского и Усть-Удинского районов; п. Куйтун и с. Бильчир.
Победители в номинациях будут представлять Иркутскую область на X всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства социального развития, опеки и попечительства.
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной
Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом
Заключительный этап международного детского фестиваля пройдёт в октябре
За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
Он будет введён на территории области с 20 мая
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации
Игорь Кобзев поручил представить предложения по земельному участку
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»
Жители Бурятии вовсю уже начинают осваивать новые меры, озвученные Владимиром Путиным
Снежная и ветреная погода сохранится в субботу