В Бурятии раскритиковали инициативу разрешить рекламу алкоголя и табака

В Бурятии уже добились позитивных изменений в борьбе с пьянством, но инициатива Госдумы может всё обесценить
По сообщению пресс-службы Госдумы, комитет по информационной политике предлагает включить СМИ в список наиболее пострадавших от кризиса отраслей. На фоне COVID-19 объём рынка рекламы в СМИ упал на 25-30 %. В качестве возможных мер поддержки депутаты предлагают снятие ограничений на рекламу алкоголя и табака. Сейчас в российских СМИ в соответствии со статьей 21 федерального закона «О рекламе» ограничена реклама алкоголя и табака.
В Бурятии специалисты раскритиковали данную инициативу. Либерализация рекламы алкоголя и табака в СМИ откинет нас на пару десятилетий назад, прокомментировали в республиканском центре медицинской профилактике минздрава Бурятии имени Бояновой.
- Это может обесценить все предшествующие достижения, - считают в центре медпрофилактики.
Ранее в Бурятии удалось добиться позитивных изменений в борьбе с пьянством. По данным минпромторга Бурятии, потребление алкогольной продукции только за первый квартал 2020 года сократилось на 15,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По данным МВД, в Бурятии за первый квартал отмечается снижение ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, на 15,2 %. При этом число ДТП с погибшими снизилось на 34,6 %.
- Переосмысление отношения к потреблению алкоголя и табака стало результатом не только личного отношения, но и планомерных мероприятий государственного уровня, направленных на ограничение и запрет рекламы алкоголя и табака в СМИ. Наряду с ограничительными мерами была запущена масштабная профилактическая кампания по продвижению здорового образа жизни, что также принесло свои результаты. В их числе нацпроект «Укрепление общественного здоровья», ключевой идеей которого является создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, а это нереально без трезвого образа жизни. Одна из главных задач шестилетней реализации нацпроекта - формирование у людей антиалкогольной/антитабачной модели поведения, которая должна стать безусловной нормой, - поясняют в республиканском центре медпрофилактики.
Более того, в Бурятии даже есть целые сёла, которые ввели «сухой закон». Так, в селе Улюнхан в Курумканском районе алкоголь под запретом уже пять лет, преступность здесь упала до нуля.
В центре медпрофилактики напомнили, что и в других сельских «территориях трезвости» не только снизилась смертность от алкоголя, но и улучшилась жизнь в целом – на личных подворьях стало больше единиц сельхозтехники и личных автомобилей, подросшие дети обрели материальную возможность поехать учиться в ВУЗы, а младшие дети растут свободными от картины пьяных застолий и дебошей. Прилагаются все усилия для тиражирования «трезвых» практик в других селах, фермерские хозяйствах и ТОСах. Но такое решение принимается сельским сходом, сами жители свободным волеизъявлением должны решить, быть селу «трезвым» или не быть.
- Одним из основных блоков работы по формированию общественного здоровья является реализация масштабной информационной кампании через СМИ, социальные сети и уличную рекламу. Это и понятно, ведь создание условий для ведения ЗОЖ это не только стадионы и беговые дорожки. У людей должно появиться желание, мотивация, которая потом перерастет в потребность. С помощью СМИ мы должны воздействовать на сознание людей, погрузив их в здоровую информационную среду. Выходит снова «двойной стандарт». Как писать статьи и репортажи по пропаганде трезвости рядом с рекламными модулями алкоголя и табака в газетах? Как ротировать ролики о пагубных последствиях алкоголя и табака в одном рекламном блоке с их же рекламой на телевидении? – задаются вопросом медики.
В Бурятии считают, что в условиях борьбы с коронавирусом «было бы преступно по отношению к здоровью населения дать послабления в ограничении рекламы табака и алкоголя, даже с целью сохранения рекламных сборов для СМИ».
- Признавая особую значимость средств массовой информации, понимая существенный экономический ущерб СМИ, тем не менее, полагаем, что можно найти другие, альтернативные способы компенсации экономических потерь, но не идти на предлагаемые послабления. Подобная либерализация рекламы может напрямую повлиять на самый главный государственный ресурс – здоровье и жизни нашего населения. Коронавирус и так уже принес человеческие потери, но пусть они останутся прямыми потерями, не заставляя нас отклониться от выбранного курса, сдать завоеванные высоты, позволив ему забрать новые жертвы, - отмечают медики республиканского центра медпрофилактики.
В Бурятии раскритиковали инициативу разрешить рекламу алкоголя и табака
Общество, Фото:
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