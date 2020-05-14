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В Бурятии на каждого ветерана оформлена электронная карточка учёта

В Бурятии на каждого ветерана оформлена электронная карточка учёта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В карточку заносят основные данные и даты посещения ветерана службами

Сегодня в Бурятии проживает 6 213 ветеранов (из них непосредственно участников Великой Отечественной войны 182). Все они являются получателями пенсий, различных социальных выплат и компенсаций, и состоят на учете в минцсоцзашиты республики.

Учёт ветеранов ведётся в ведомственной информационной системе «Социальный регистр населения». На каждого оформлена электронная карточка учета, в которую занесены основные данные о ветеране, даты посещения службами и их результат.

Кроме того, организован информационный межведомственный обмен данными с органами ЗАГС, Пенсионного фонда, МСЭ, ФСС, Почтой России и органами местного самоуправления. База корректируется еженедельно, а с органами ЗАГС - ежедневно.

- Ежеквартально отделы социальной защиты совместно с органами муниципального управления и районными советами ветеранов проводят мониторинг условий жизни ветеранов. В первом квартале 2020 года мониторинг проведен в течение января-марта, им было охвачено 1032 ветерана. В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции со второго квартала мониторинг проводится дистанционно - по телефону, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

ветераны ВОВ
 
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