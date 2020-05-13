В Бурятии выпустили клип на песню «Сердце матери»









На странице Бурятской филармонии поясняется, что клип является одной из видео-зарисовок онлайн-концерта «Герои Бурятии», посвящённого юбилею Великой Победы.



Клип притягивает внимание тем, что вся песня исполняется под живую музыку народного щипкового инструмента – ятага.



В Бурятии ятагистка ансамбля «Эрдэни ятаг» Нэлли Раднаева и артист Бурятского Государственного академического театра драмы Чимит Дондоков выпустили новый клип на песню «Эхын зүрхэн» (Сердце Матери). Клип был выложен в Сеть 11 мая.