 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

В Улан-Удэ «Ночь в музее» пройдёт в онлайн-формате

В Улан-Удэ «Ночь в музее» пройдёт в онлайн-формате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция состоится на страницах социальных сетей 16 мая

75-летие Победы в Великой Отечественной войне станет основной темой «Ночи в музее» в музее истории города Улан-Удэ. 16 мая с 13:00 на страницах социальных сетей учреждения будут рассказаны истории горожан, связанные с войной, а также представлена онлайн-выставка «Салют, Победа!».

Военные песни в формате онлайн предложат клуб бардовской песни «Оранжевый кот» и Ирина Эмрик, артистка оркестра национального театра песни и танца «Байкал».

Кроме того, будет представлена онлайн-выставка живописи, графики и скульптуры 15 авторов Бурятского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России», серия работ «Великая Победа». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ музей музей истории города 75 лет Победы ночь в музее
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутская область проводит «Марафон добрых дел»
Иркутская область проводит «Марафон добрых дел»
Общество, 13.05.2020
Участвовать в добровольческой акции может как отдельный человек, так и коллектив
На севере Байкала реконструируют БАМовские перроны
На севере Байкала реконструируют БАМовские перроны
Общество, 13.05.2020
Ремонт пройдёт на станциях Новый Уоян, Кичера, Ангоя и Киренга
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
Общество, 13.05.2020
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Общество, 13.05.2020
Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
Общество, 13.05.2020
Заявки принимаются до 22 мая включительно
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Общество, 13.05.2020
Новую меру поддержки оценили в организации многодетных семей «Дари»
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Общество, 13.05.2020
По итогам 2019 года в перечень не вошли проекты из Бурятии
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
Общество, 13.05.2020
Парки, как анонсировалось, в четверг не откроются
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
Общество, 13.05.2020
Участники турнира смогут оспорить путёвки на чемпионат России
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Общество, 13.05.2020
Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Общество, 13.05.2020
Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
Общество, 13.05.2020
В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Общество, 13.05.2020
Получить отсрочку можно по всем видам займов –  от потребительских кредитов до автокредитов и кредитных карт  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^