Акция состоится на страницах социальных сетей 16 мая
75-летие Победы в Великой Отечественной войне станет основной темой «Ночи в музее» в музее истории города Улан-Удэ. 16 мая с 13:00 на страницах социальных сетей учреждения будут рассказаны истории горожан, связанные с войной, а также представлена онлайн-выставка «Салют, Победа!».
Военные песни в формате онлайн предложат клуб бардовской песни «Оранжевый кот» и Ирина Эмрик, артистка оркестра национального театра песни и танца «Байкал».
Кроме того, будет представлена онлайн-выставка живописи, графики и скульптуры 15 авторов Бурятского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России», серия работ «Великая Победа». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ «Ночь в музее» пройдёт в онлайн-формате
Общество, Фото:
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