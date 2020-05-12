В Бурятии 151 участник войны получил выплату ко Дню Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего выплату к 9 мая получили 5 486 человек



Почти 5,5 тысяч жителей Бурятии получили единовременную выплату ко Дню Победы



По информации отделения Пенсионного фонда России по Бурятии, единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне произведены:



- 35 инвалидам войны;

- 151 участнику войны;

- 13 гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- 1297 вдовам инвалидов и участников войны;

- 3970 труженикам тыла;

- 20 гражданам, являвшимся несовершеннолетними узниками концлагерей.



- Этим правом 5 486 граждан республики смогли воспользоваться по указу президента России «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации». Согласно документу, выплата предоставляется только лицам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также вдовам погибших (умерших) инвалидов (участников) войны, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Граждане, имеющие удостоверение участника Великой Отечественной войны, и призванные на военную службу в 1946 году (1928 года рождения) и позднее, права на выплату по данному указу не имеют.

