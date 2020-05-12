В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»

Гран-при завоевала семья Олбороевых из Кяхты



В Бурятии определены победители конкурса «Песня Победы – Илалтын дуун», посвящённого 75-й годовщине Великой Победы. В мероприятии приняли участие более 700 семей, в оргкомитет поступило 532 заявки.



Призовой фонд конкурса составил 120 тысяч рублей. Обладателю гран-при достанется главный приз – видеокамера. Кроме этого, определялись победители по четырём номинациям: «Лидер исполнительского мастерства», «Лидер артистизма», «Лидер креативности и уникальности» и «Лидер лайков и просмотров». Победители получат специальные призы – смартфон, планшет, детские умные часы. Также было принято решение наградить призом наиболее активный район республики. По представленным работам в количественном и качественном плане победу одержал Кяхтинский район. Специальный приз – многофункциональное устройство – будет передано в Кяхтинское управление образованием. Раздача призов будет осуществлена до конца мая 2020 года.



По итогам работы экспертной комиссии призовые места в номинации «Лидер исполнительского мастерства» распределились следующим образом:

1 место – семейный ансамбль Будожаповых из Улан-Удэ, который исполнил бессмертную песню «Катюша» на бурятском языке;

2 место – очаровательный дуэт Фоминых из Улан-Удэ, представивший песню «Журавли» под аккомпанемент гитары;

3 место – дружный дуэт Очировых из Иволгинского района исполнили песню «Журавли» на бурятском языке.



В номинации «Лидер артистизма» места распределились следующим образом:

1 место – трио Куликовых из Улан-Удэ, артистично исполнивших песню «Казаки в Берлине», дополнив выступление народными костюмами;

2 место – семья Лубсановых из Улан-Удэ, душевно исполнившие классическую композицию «Венский вальс»;

3 место – семья Краснопеевых из Хоринского района, которая в полном военном облачении исполнили песню «День Победы».



Результаты в номинации «Лидер креативности и уникальности» следующие:

1 место – семья Калашниковых из Улан-Удэ исполнила авторскую песню собственного сочинения под аккомпанемент гитары;

2 место – семья Гомбоевых из Улан-Удэ, продемонстрировавшая неразрывную связь поколений с песней «Катюша»;

3 место – семья Майдаровых из Кяхтинского района, представившие настоящее театральное представление с песней «В землянке».



«Лидерами лайков и просмотров» по результатам на 9 мая стали:

1 место – семейный ансамбль Белоусовых из Еравнинского района, задорно исполнившие песню «Казаки в Берлине»;

2 место – дружная семья Цыренжаповых из Улан-Удэ с меланхоличной песней «Огонёк»;

3 место – семья Шоботкиных из Курумканского района, которые не только спели песню «Катюша», но и продемонстрировали красоту родного края.



Победителем конкурса и обладателем гран-при была признана семья Олбороевых из Кяхты, представившая композицию «Журавли». В записи песни приняли участие папа Олбороев Сергей, мама Олбороева Тумэна, дочери Сарана и Арюна.



Конкурс проводился в целях пропаганды героической истории и славы Отечества, укрепления семейных отношений и института семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

