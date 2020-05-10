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Глава Бурятии поздравил по скайпу ветеранов войны

Глава Бурятии поздравил по скайпу ветеранов войны
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Разговор с одним из них составил более 40 минут

9 мая Алексей Цыденов в онлайн-формате поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны и их близкими, а также поздравил фронтовиков с 75-ой годовщиной Великой Победы. Глава региона поговорил по скайпу с Цыденом Доржиевичем Ганжуровым, Николаем Акимовичем Колесниковым и Борисом Хайкельевичем Берловичем.

Первый звонок – 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду 2 группы, воевавшему в составе 4 Украинского фронта Цыдену Ганжурову, который живёт в Улан-Удэ.

- Цыден Доржиевич, хочу вам от всего молодого поколения передать огромную благодарность за ваш боевой и жизненный путь, пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, и чтобы ваши близкие всегда были рядом. Также поздравляю всех родных, которые всегда с вами рядом, - обратился к ветерану Алексей Цыденов.

В свою очередь ветеран поблагодарил главу Республики за поздравление, а также отметил положительные изменения в социально-экономическом развитии Бурятии в последние годы. Цыден Доржиевич в 1939 году окончил Субукто-Харьястскую среднюю школу Кяхтинского района. В 1942 году был призван на фронт. До 1944 года он служил в учебном батальоне 275-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. В 1944 году Ганжуров был направлен на учебу в Ашхабадское военное училище Среднеазиатского военного округа, а с марта 1945 года находился в действующей армии, воевал в составе 4-го Украинского фронта.

За ратные подвиги Цыден Доржиевич награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В послевоенные годы он служил в ракетных войсках стратегического назначения. Завершил службу в звании полковника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 года «за заслуги в укреплении обороноспособности страны» Цыден Ганжуров был награждён орденом «Знак Почёта», имеет почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Бурятской АССР».

После Алексей Цыденов поздравил с Днем Победы 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Берловича, воевавшего на Восточном фронте. В настоящее время ветеран также проживает в Улан-Удэ, где в детстве учился в школах №1 и №3. В свою очередь Борис Хайкельевич поблагодарил Алексея Цыденова за прошедшие 9 мая у его дома парад и концерт.

- Успехов в работе и решения задач, которые стоят перед вами, тем более, в последнее время. Все трудности пройдут, Бурятия всегда выполняла и будет выполнять поставленные задачи. Хочу выразить благодарность за сегодняшний концерт, очень понравилось, - поблагодарил ветеран.

Борис Берлович был призван в армию в декабре 1943 года, проходил военную службу в Советской Армии до апреля 1950 года. Воевал на Восточном фронте в войне с Японией в 710-м отдельном автотранспортном батальоне. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». После демобилизации Борис Хайкельевич вернулся в Бурятию и более 50 лет проработал в системе «Втормета», пройдя трудовой путь от рядового инженера до заместителя генерального директора. В 2015 году Берлович принял участие в Параде Победы, посвящённом 70-летию Победы, в Москве.

С 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне глава республики поздравил и 96-летнего ветерана из Кабанского района Николая Колесникова. Многие годы Николай Акимович вёл общественную работу, трудился на железной дороге, а также работал редактором местной газеты. В районе Колесников известен как человек с феноменальной памятью и силой духа. Более 40 минут Николай Акимович рассказывал Алексею Цыденову о своём боевом пути, тяжелых фронтовых годах и послевоенной работе, а также о своей деятельности по воспитанию молодого поколения.

На войну Николай Колесников был призван в мае 1942 года. После окончания снайперской школы его отправили в 350-й запасной стрелковый полк. Осенью 1943 года, во время попытки немцев прорвать оборону Ленинграда, полк, где служил Колесников, был переброшен на Ленинградский фронт. После боев полк, который понёс большие потери, расформировали к январю 1944 года. Николай Акимович переквалифицироваться из снайпера в артиллериста, проходил службу уже в зенитно-артиллерийском полку. Медаль «За боевые заслуги» Николай Колесников получил за подбитый его боевым расчётом немецкий «Юнкерс-88».

В декабре 1944 года Николая Колесникова как комсорга зенитной батареи наградили почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за активную работу в комсомольской организации. Завершил войну Колесников на Восточном фронте. В мае 1948 года он демобилизовался и вернулся на родину, на станцию Мысовая Кабанского района, проработал до пенсии на железной дороге. Уже многие годы практически все мероприятия районного масштаба проходят при непосредственном участии активного ветерана, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 



правительство РБ глава Бурятии
 
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