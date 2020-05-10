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В Бурятии издали книгу о Герое Советского Союза Прокофии Сенчихине

В Бурятии издали книгу о Герое Советского Союза Прокофии Сенчихине
Общество, 
Книга вручается ветеранам, активным добровольцам, библиотекам школ города и республики

Накануне в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ отпраздновали День Победы. Здесь выступил оркестр, состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Прокофию Фёдоровичу Сенчихину. Жители близлежащих домов с балконов своих квартир послушали выступление артистов - в знак благодарности горожане хлопали им после композиций.

Вадим Бредний, руководитель группы компаний «Титан», 9 мая также возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Прокофию Сенчихину.

К 75-летнему юбилею Великой Победы Вадим Бредний издал подарочную книгу о герое. Книга уже вручается ветеранам, активным добровольцам, библиотекам школ города и республики.

- 9 мая, в этот весенний день, вся наша страна празднует Великую Победу над фашистами. И несмотря на то, что нынешний юбилейный праздник стал необычайным и тихим, россияне всё же отмечают его с гордостью. Мы вспоминаем наших дедов, поздравили участников и ветеранов войны, поём военные песни, особенно ярко «День Победы». В каждой семье есть свои герои этой Войны. Мой дед-орденоносец Иван Петрович Мордован также воевал и геройски освобождал Севастополь, - написал на своей странице в Instagram Вадим Бредний.

Он поздравил всех с праздником. «Уважаемые участники войны, ветераны, жители республики! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Желаю всем мирного неба над головой! УРА!», говорится в посте. 

75 лет Победы книга
 
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