«Продержаться во что бы то ни стало»: О Герое Советского Союза Осипе Денисове



Старший сын в семье



Осип Андреевич Денисов родился в 1912 году в селе Подлопатки (ныне Мухоршибирского района Бурятии) в семье крестьянина-бедняка. Это была большая трудовая семья: отец Андрей Иннокентьевич и мать Фекла Еремеевна воспитали 3 сыновей и 4 дочерей. Осип был старшим сыном в семье, поэтому сразу после окончания трех классов школы начал помогать родителям. Он несколько лет работал на разных участках сельскохозяйственного производства.



В 1930 году Осип Денисов, откликаясь на призыв партии и правительства об индустриализации страны, с группой рабочих из Улан-Удэ выехал в город Кемерово для строительства новых угольных шахт и добычи угля на них. Здесь он до призыва в Красную Армию работал забойщиком угольной шахты.



В 1934 году его призывают в Красную Армию, и воинскую службу он проходит на востоке страны.



После демобилизации в 1936 году Осип Денисов возвращается в Улан-Удэ, в родную Бурятию, где поступает на работу грузчиком базы № 26. Спустя некоторое время, также грузчиком, работает на Улан-Удэнском мясоконсервном комбинате, который к тому времени вступил в строй действующих. Люди, знавшие Денисова, отзывались о нём как трудолюбивом и активном человеке – он охотно участвовал в общественных мероприятиях.



Началась война



В исторические дни контрнаступления Красной Армии под Москвой начал свой боевой путь рядовой Осип Денисов.



- В 1942 году начинается знаменитая Сталинградская оборона. В июне 119-я гвардейская стрелковая дивизия была переброшена под Сталинград с Северо-Западного фронта. Здесь в оборонительных и наступательных боях 341-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии полковника Тюрикова стоял насмерть: за подписью И.В. Сталина был издан знаменитый приказ № 227 от 28 июля 1942 года. В нем говорилось: «...Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину... Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности», - рассказывается в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



Осип Денисов в боях под Сталинградом, в схватках с врагом на Калининском фронте, а затем на Северо-Западном, проявил себя хладнокровным солдатом, не боящимся трудностей, а также находчивым в боевой обстановке.



Часть, в которой служил Денисов, часто перебрасывали с фронта на фронт. С февраля 1943 года после ликвидации окружённой под Сталинградом 6-й немецкой армии она вела бои на Калининском, с апреля – на Северо-Западном, а с октября 1943 года – на 2-м Прибалтийском фронте.



И весной 1944 года командир отделения 341-го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Денисов был награжден медалью «За отвагу». За мужество, проявленное в борьбе с фашистами.



О подвиге



Летом 1944 года немцы после поражения у Баркова под непрерывными атаками бойцов 119-й гвардейской стрелковой дивизии стали откатываться к реке Айвиексте, а затем перешли на противоположный берег, где ими заранее была создана сильно укреплённая полоса обороны.



Полки 119-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Грибова были вынуждены остановиться у быстрой и глубокой реки, представляющей собой естественный дополнительный рубеж обороны противника. Немецкие части, державшие оборону по реке, открыли плотный артиллерийско-миномётный и пулемётный огонь по частям дивизии. К тому же, немцы взрывали за собой все мосты, чтобы воспрепятствовать нашим войскам организовать быструю переправу подошедших частей.



Было понятно, что если в самое ближайшее время река не будет форсирована, то к врагу подойдут подкрепления, и тогда прорыв обороны немцев будет осуществить гораздо труднее. И всё может обойтись большими жертвами. Начальство решило воспользоваться наступившей темнотой и под её покровом перебросить на вражеский берег группу бойцов во главе с командиром.



– Вот река, а здесь проходит оборона немцев. Надо воспользоваться темнотой и вместе с немцами переправиться на тот берег. Подбери себе смелых и отчаянных ребят – и на ту сторону. Если удачно пойдут дела, то, пока немцы не очухались, внезапно открой огонь из автоматов и пулемета. Захвати хотя бы пятачок земли и обороняй его до последней капли крови. Как только захватишь плацдарм, то подай сигнал – три ракеты одна за другой. Тогда и мы начнём переправу. Ещё раз приказываю: надо на плацдарме продержаться во что бы то ни стало, - такой приказ был отдан Денисову.



В итоге группа солдат во главе с Денисовым по болоту вышла к реке Айвиексте. И в это же время вблизи отступали через реку войска противника. Сняв часового, группа захватила вражескую лодку и начала переправляться. Немцы в редком тумане и в предутреннем рассвете приняли эту лодку за свою.



Достигнув берега, группа Денисова заняла выгодные позиции и открыла шквальный огонь по переправившимся гитлеровцам. В рядах противника поднялась паника. Не успевшие переправиться гитлеровцы бросились в расположенный недалеко лесок. Однако находившиеся на этом берегу фашистские солдаты числом до ста человек быстро справились с растерянностью и начали атаку.



Однако группа советских солдат отбила вражескую атаку. В этом бою Денисов лично уничтожил 14 вражеских солдат и офицеров.





Затем к сержанту Денисову одной из первых переправилась группа бойцов в составе 25 человек. Красноармейцы Денисова вместе с прибывшей группой перешли в атаку и уничтожили фашистов, мешавших переправе наших войск.



Занятый плацдарм на реке использовался командиром дивизии для переправы людей и техники и наступления на запад. Противник, поставленный под угрозу флангового удара, вынужден был бросить тактически выгодный водный рубеж и отходить на запад.



После дивизионная разведка установила, что противник большими силами хочет захватить мост, через который должны были переправиться танки генерала Грибова, и взорвать его. Времени для размышления не было. Сержант Денисов собрал своё отделение, взял два ручных пулемёта и быстро занял оборону на мосту. Приближавшиеся фашисты беспечно шли, считая, что советские солдаты ещё не успели занять мост. Их было до двух взводов.



- Подпустив гитлеровцев метров на 120-150, отделение Денисова дружно открыло огонь из пулемётов и автоматов по врагу. Те залегли и открыли ответный огонь. Мост узкий и с земли он хорошо просматривается. Фашисты, прячась за укрытиями, вели прицельный огонь по советским бойцам. Упал один, второй, третий боец. Немцы почувствовали, что огонь со стороны моста ослабевает. И они снова поднялись в атаку, но, прижатые огнём из двух пулеметов, залегли и стали отползать назад. В конце концов, Денисов остался один - все другие бойцы были убиты или тяжело ранены. Свыше часа Осип Денисов сдерживал натиск противника, перебегая от одного пулемёта к другому и ведя огонь короткими очередями, пока не кончились патроны. Денисов взял свой автомат, но диски ППШ были пустыми. Тогда сержант поднял автомат убитого бойца отделения и открыл прицельный огонь по фашистам, подбиравшимся уже к кольцевой части моста, - говорится в книге «Герои Бурятии».



И здесь появились советские танки, враг отступил. За храбрость и отвагу, смелость и находчивость при форсировании водной преграды гвардии сержант Денисов командованием был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.



Вернулся домой



В ноябре 1945 года Осип Денисов демобилизовался и вернулся на родину, в город Улан-Удэ.



С декабря 1945 года работал в коллективе базы №26 командиром отделения военизированной охраны. В 1956 году Осип Денисов умер.



При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова







