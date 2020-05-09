Ко Дню Победы: Песни от известного в Бурятии композитора Павла Толмачёва

















Павел Толмачёв родился в 1954 году в городе Хилок Забайкальского края. Окончил Читинское кульпросветучилище и дирижёрско-хоровое отделение Восточно-Сибирского института культуры в Улан-Удэ. С 1981 года живёт Северобайкальске, где до 1992 был художественным руководителем ДК «Современник», затем работал на железнодорожном предприятии.



Ведущий жанр – песни, отличающиеся напевностью и простотой, легко исполняющиеся солистами, ансамблями и хором. Значительное место в творчестве занимают темы Великой Отечественной войны, БАМа, лирические мотивы.



Лауреат премии БАМа (1986), премии регионального конкурса композиторов-любителей Сибири (1992).



Композитор Павел Михайлович Толмачёв заслуженный работник культуры Бурятии. Ко Дню Великой Победы минкультуры Бурятии представило три его композиции.Песню «Безымянные солдаты» на стихи Владимира Скифа исполняет солист оркестра Федеральной таможенной службы России Александр Чаркин. Руководитель оркестра заслуженный артист России Владимир Мельников (Москва).Песню «Победа» исполняет артистка ансамбля « Забава» Ольга Волкова (Улан-Удэ).«За Родину отдавший жизнь Герой» исполняет ансамбль «Байкал-Квартет», руководитель – хаслуженный работник культуры России Вячеслав Соколов, исполняет артистка ансамбля Ирина Мелентьева (Иркутск, Иркутская филармония).