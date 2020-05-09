Осуждённые и сотрудники УФСИН приняли участие в акции «Окна Победы»
В Бурятии осуждённые исправительной колонии №1, которая находится в Гусиноозёрске, в преддверии 9 мая приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы».
Осуждённые украсили окна общежитий отрядов рисунками, картинками, фотографиями, посвящёнными Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Также в акции приняли участие и сотрудники учреждения. Они украсили окна своих квартир и рабочих кабинетов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые украсили окна ко Дню Победы
Общество, Фото:
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