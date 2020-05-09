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В Бурятии осуждённые украсили окна ко Дню Победы

В Бурятии осуждённые украсили окна ко Дню Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённые и сотрудники УФСИН приняли участие в акции «Окна Победы»

В Бурятии осуждённые исправительной колонии №1, которая находится в Гусиноозёрске, в преддверии 9 мая приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы».

Осуждённые украсили окна общежитий отрядов рисунками, картинками, фотографиями, посвящёнными Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Также в акции приняли участие и сотрудники учреждения. Они украсили окна своих квартир и рабочих кабинетов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

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