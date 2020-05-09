В Бурятии осуждённые украсили окна ко Дню Победы

Осуждённые и сотрудники УФСИН приняли участие в акции «Окна Победы»



В Бурятии осуждённые исправительной колонии №1, которая находится в Гусиноозёрске, в преддверии 9 мая приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы».



Осуждённые украсили окна общежитий отрядов рисунками, картинками, фотографиями, посвящёнными Победе советского народа в Великой Отечественной войне.



Также в акции приняли участие и сотрудники учреждения. Они украсили окна своих квартир и рабочих кабинетов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



