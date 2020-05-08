Росгвардейцы Бурятии украсили окна и балконы в рамках акции «Окна Победы»

«Так мы превратили наши дома в галерею памяти и благодарности», - отметили сотрудники Росгвардии



Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии присоединились ко всероссийской акции «Окна Победы». Они украсили окна и балконы своих квартир тематическими рисунками, картинками военных лет и фотографиями своих Героев - участников Великой Отечественной войны.



- Участвуя в этой акции, мы отдаём дань память всем тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Мы помним подвиги наших предков. Так мы превратили наши дома в галерею памяти и благодарности, - отметил старший помощник начальника отдела боевой службы территориального управления майор Сергей Ешеев.



Акция стартовала 1 мая. Фотографии оформленных окон размещают в социальных сетях с официальным хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и со словами благодарности Героям в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.