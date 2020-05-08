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Из окон кабинетов Бурятской таможни спели песни военных лет

Из окон кабинетов Бурятской таможни спели песни военных лет
Общество, 
Таким образом сотрудники таможни присоединились к музыкальной акции «Окна Победы»

Бурятские таможенники присоединились к Всероссийской музыкальной акции «Окна Победы», исполнив песни «На безымянной высоте» и «День Победы» из открытых окон кабинетов, выходящих на парадное крыльцо. Также они почтили память героев минутой молчания.

- 9 мая мы отмечаем один из самых важных праздников в истории человечества. Для нашей страны – это Великая дата. 75 лет назад советский народ победил фашизм. В связи с пандемией, вызванной коронавирусом, мы не смогли провести культурно-массовые мероприятия в том объёме, как планировалось. Но мы можем отдать дань памяти нашим предкам: воинам-освободителям, людям, работавшим в тылу, жертвам, погибшим от рук фашистов в концлагерях, - сказала заместитель начальника Бурятской таможни Оксана Алексеева.
Таможня День Победы 75 лет Победы
 
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