В Курумканском районе Бурятии состоится акция «Марш Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

9 мая агитбригада проедет по всем улицам административного центра



В Курумканском районе Бурятии пройдёт акция «Марш Победы», посвящённая победе советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая, с 10:00 часов агитбригада проедет по всем улицам районного центра.



Жителей села Курумкан при приближении автомобиля агитбригады просят присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо встретить автомобиль агитбригады с фотографией своего родственника – участника Великой Отечественной войны, которая должна быть оформлена в стилистике акции. Необходима только встреча агитбригады на улице, рядом с местом проживания. Сопровождение автомобиля агитбригады не допускается. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.



График движения агитбригады 9 мая



10:00 – Начало движения с улицы Набережная

10:00-11:00 – Улицы Производственная, Коммунальная, Харпухаевой, Ленина.

11:00 – Памятник воинам-мургунцам

11:15-12:30 – Улицы Советская, Первомайская, Комсомольская, Очирова, Будаина, Балдакова

12:30 – Мемориал Победы

13:30-17:00 – Улицы Рабочая, Юбилейная, Водников, Жукова, Санаторная, Октябрьская, Таёжная

17:00 – Окончание акции



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