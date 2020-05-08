В Бурятии высаживают «Сад памяти»

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В республике планируется высадить около 23 тысяч сеянцев



В рамках акции «Сад памяти» лесники высаживают деревья в память о тех, кто приближал Победу ценой собственной жизни. Посадка прошла в Заиграевском районе Бурятии. В день посадки лесники восстановили почти 2 га леса, погибшего в результате лесного пожара.



- В память о земляках, ушедших на фронт, мы высадили семь тысяч сеянцев сосны. Жаль, что из-за режима самоизоляции жители республики не смогли принять участие в мероприятии, но мы надеемся наверстать это осенью, - поделился заместитель руководителя Заиграевского лесхоза Виталий Гонин.



Также посадка прошла в Тарбагатайском районе, сотрудники Заудинского лесхоза восстановили 3 га леса.



Всего в рамках акции планируется высадить около 23 тысяч сеянцев.



Международная акция «Сад Памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлится до 22 июня.



После отмены запрета на массовые мероприятия высадка деревьев продолжится. Для участия в акции необходимо зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф, выбрать регион и ближайшую точку высадки, где можно узнать дату, время проведения акции и контакты для связи, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



