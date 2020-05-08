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Почта России передала для проекта «Дорога памяти» фотографии почти 800 сибиряков

Почта России передала для проекта «Дорога памяти» фотографии почти 800 сибиряков
Общество,  Фото:УФПС РБ
Среди них есть несколько десятков материалов о жителях Бурятии

Почта России стала партнёром проекта «Дорога памяти». В почтовых отделениях по всей стране можно отсканировать фотографии участников Великой Отечественной войны для размещения на официальном сайте проекта.

Фотографии участников войны начали принимать во всех почтовых отделениях Сибири ещё в феврале. Их сканировали и вместе с данными анкеты вносили в общероссийскую базу. На сегодняшний день, с помощью почтовиков на официальный сайт проекта жители Сибирского федерального округа передали около 800 анкет и фотографий, среди них несколько десятков историй жителей Бурятии.

- Во время войны Почта была единственной нитью, связывавшей фронт и тыл. За четыре военных года армия почтовиков приняла, обработала и доставила более 10 млрд писем и почти 25 млн посылок. И сегодня одна из задач Почты России – связывать поколения и объединять людей, – рассказал директор МР Сибирь АО «Почта России» Николай Новосельцев.

Помимо участия в проекте «Дорога памяти», почтовики из Сибири поддерживают акции, посвящённые 75 годовщине со дня Победы: «Живые письма», «Окна победы», «Сад памяти» и другие. Об этом сообщает пресс-служба УФПС РБ.

Справка

Минобороны России реализует проект по возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Центральное место в Главном храме займёт построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый зал галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой «Дорога памяти», выездных групп по сбору информации осуществляется сбор и наполнение единой информационной базы.

Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о своих родственниках, а на больших экранах будут отображаться их фотографии и фронтовые письма.

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Почта России 75 лет Победы ветераны ВОВ Великая Отечественная
 
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