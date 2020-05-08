В Улан-Удэ установили четыре бюста героев Советского Союза

















Сегодня в Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно открыли четыре бюста Героев Советского Союза: Петра Харитонова, Георгия Москалева, Базара Ринчино и Осипа Денисова.Бюст Петра Харитонова установили у школы №31. Как рассказала племянница Героя Нина Голубых, до войны Петр Тимофеевич работал учителем начальных классов в школе №12 в Улан-Удэ - сейчас это школа №31, учился в местном аэроклубе.На фронте оказался с первых дней войны и прошёл ее до конца. В июне 1941 года совершил таран на поврежденном истребителе в Псковской области, через два месяца - второй таран под Ленинградом.Ранее в память о подвиге к 65-летию Победы на школе №31 была установлена памятная доска Петру Харитонову, к 70-летию Победы школе было присвоено имя героя Советского Союза Петра Харитонова, к 75-летию Победы - установлен его бюст.- Очень приятно, что в такой памятный день никто не забыт, все помнят о наших фронтовиках. Это боль, которая коснулась буквально каждую семью, никому небезразлична. Мы все скорбим и помним своих родных и близких, - отметила Нина Голубых.Бюст российского и советского художника, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР Георгия Москалёва установили на территории школы №63 в 112-м квартале. Георгий Москалёв учился в школе №2 в центре города, почему бюст не поставили там, неизвестно.На территории прогимназии №108 в 102 квартале появился бюст старшего сержанта Базара Ринчино, у школы №52 - сержанта рабоче-крестьянской Красной Армии Осипа Денисова.Инициатором установки бюстов выступила администрация района совместно с депутатами. На средства депутатов Улан-Удэнского горсовета благоустроили прилегающие территории – здесь уложены дорожки тротуарной плиткой и высажены декоративные насаждения, сообщили в пресс-службе администрации города.Георгий Москалёв родился в 1925 году в деревне Усть-Менза ныне Красночикойского района Забайкальского края. В 1933 году семья переехала в Улан-Удэ. Окончил 8 классов улан-удэнской школы № 2. Со школьной скамьи в январе 1943 года был призван в Красную Армию и зачислен курсантом в Забайкальское военно-пехотное училище.В мае 1944 года после ускоренного выпуска в звании младшего лейтенанта направлен в 176-й гвардейский стрелковый полк 59-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, где получил должность командира пулемётного взвода. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал Бендеры, Белгород-Днестровский.В марте 1945 года Москалёву присвоено звание Героя Советского Союза за выполнение сложнейшей боевой задачи при форсировании Дуная в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года и проявленные при этом мужество и героизм. Войну закончил в должности командира роты.В Улан-Удэ работал в художественно-производственных мастерских, руководил кружком «Юный художник» при Доме пионеров им. П. П. Постышева (в 1957—1962 и 1964—1965). В 1962—1963 годах был председателем правления Союза Художников Бурятии. В 1966—1968 годах — директор художественного музея им. Ц. С. Сампилова, преподавал в педагогическом училище № 1.Неоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов города Улан-Удэ. В составе тридцати Героев Советского Союза участвовал в праздновании 30-летия Победы в Венгрии, принимал участие в праздновании 50-летия Победы в Москве, в военном параде на Красной площади 9 мая 1996 года, параде Победы 9 мая 2000 года.Умер 3 марта 2011 года в Улан-Удэ.родился в 1913 году в улусе Шара-Хундуй ныне Могойтуйского района Забайкальского края. Зимой 1943 года Базар Ринчино добровольцем ушёл на фронт. Летом принимал участие в битве под Курском, Орлом и Белгородом в качестве рядового бойца мотострелкового батальона 71-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии, прославившейся в боях на курской Дуге, Днепре, под Киевом. Ринчино проявил себя как храбрый и инициативный боец.В битве за Днепр наши воины проявили массовый героизм. 29 сентября 1943 года сержант Базар Ринчино лично уничтожил семерых немецких солдат и вынес с поля боя раненого офицера. За проявленный героизм награжден медалью «За отвагу». В боях за освобождение Киева, Ростова и других населенных пунктов Базар Ринчино всегда был в первых рядах атакующих. О нём писали во фронтовых газетах. Он был произведён в старшие сержанты и назначен на должность старшины роты противотанковых ружей.Развивая наступление, 1-й мотострелковый батальон настиг танковую колонну отступающего противника. Преодолев лежащее на его пути болото, батальон занял выгодную позицию и разгромил колонну. В ходе боя старший сержант Ринчино уничтожил шесть вражеских танков. 26 декабря 1943 года Базар Ринчино получил задание взять «языка». На выполнение задания Ринчино пошёл вместе с рядовым Фёдоровым. Внезапно на дороге показалась группа фашистов до 50 человек. Ринчино принял решение атаковать немцев. Благодаря внезапности атаки два советских воина уничтожили свыше 20 немцев и 23 человека взяли в плен. В штабе бригады пленные дали ценные показания.Утром 27-28 декабря 1943 г. упорные бои шли в районе г. Коростышев. Немцы жестоко сопротивлялись и не раз переходили в контратаки. Со своим отделением Базар Ринчино получил боевой приказ отразить очередную атаку врага. В этом бою старший сержант Ринчино, уничтоживший три немецких танка, пал смертью храбрых. Базар Ринчино и его товарищи ценой своих жизней остановили врага на этом участке, а подошедшие основные силы механизированной бригады довершила разгром танковой части противника.Похоронен Базар Ринчинович в селе Бельковцы Коростышевского района Житомирской области Украины. 10 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту Базару Ринчиновичу Ринчино было присвоено звание Героя Советского Союза.родился 2 августа 1912 года в деревне Подлопатки (ныне Мухоршибирский район Бурятии). В 1934—1936 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Осенью 1941 года Денисов был повторно призван в армию. С февраля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном, Сталинградском, Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах. К августу 1944 года гвардии сержант Осип Денисов командовал отделением 341-го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Латвийской ССР.4 августа 1944 года группа солдат во главе с Денисовым по болоту раньше других подразделений вышла к реке Айвиексте к северо-западу от посёлка Баркава Мадонского района. В это же время вблизи отступали через реку войска противника. Сняв часового, группа захватила вражескую лодку и начала переправляться. Пользуясь замешательством противника, Денисов переправил на лодке 25 солдат. Группа заставила вражеские войска отойти от западного берега Айвиексте. В бою Денисов лично уничтожил 14 вражеских солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии сержант Осип Денисов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5395.В ноябре 1945 года Денисов был демобилизован. Проживал в Улан-Удэ, работал командиром отделения военизированной охраны. Умер 25 августа 1957 года.родился 16 декабря 1916 года в селе Княжево Моршанского района Тамбовской области.В 1935 г. Петр Харитонов приехал в Сибирь, на строительство мясокомбината в Улан-Удэ. Вначале работал плотником, затем, после окончания педагогических курсов устроился на работу учителем в школу №12 (ныне школа №31). В 1937 г. стал курсантом Улан-Удэнского аэроклуба, который через год окончил без отрыва от производства, а в 1940 г. Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А. Серова (Ростовская область).С самого начала войны Харитонов – на фронте. В первые дни войны на подступах к Ленинграду летчик-истребитель 158-го истребительного авиаполка (39-я истребительная авиадивизия, Северный фронт) Харитонов совершил свой первый подвиг.27 июня 1941 г. он таранил бомбардировщик Ju.88. В оперативной сводке штаба ВВС Северного фронта отмечалось: «Летчик 158-го истребительного авиаполка Петр Харитонов, ведя воздушный бой с вражеским бомбардировщиком «Юнкерс-88» в районе юго-западнее Пскова, попал под огонь воздушного стрелка противника. Машина младшего лейтенанта Харитонова получила повреждения, отказали пулеметы. Тогда лётчик подвёл свой истребитель И-16 к хвосту бомбардировщика и воздушным винтом отрубил ему руль высоты. Лишившись управления, фашистский бомбардировщик врезался в землю. Харитонов дотянул до аэродрома и благополучно посадил свою повреждённую машину.Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Харитонову Петру Тимофеевичу присвоено 8 июля 1941 года, одному из первых в Великой Отечественной войне.25 августа 1941 г. он совершил свой второй таран. За это его прямо на прифронтовом аэродроме наградили вторым орденом Ленина.Вскоре Петр Тимофеевич был назначен командиром эскадрильи 964-го истребительного авиационного полка ПВО. С июля 1943 г. полк действовал на Волховском фронте, прикрывая с воздуха Ладогу и «дорогу жизни», по которой снабжался блокированный Ленинград. В одном из боев Харитонов получил тяжелое ранение. На передовую вернулся в 1944 году. Всего за время войны герой из Бурятии совершил свыше 180 боевых вылетов, уничтожил 14 самолётов противника.После окончания Великой Отечественной войны Харитонов продолжил службу в ВВС. В 1953 г. окончил Краснознаменную Военно-воздушную инженерную академию, командовал авиационным полком. В 1955 г. в звании полковника ушёл в отставку. Жил в Донецке. Работал в штабе Гражданской обороны города.Пётр Тимофеевич Харитонов ушёл из жизни 1 февраля 1987 года.