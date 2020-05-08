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В Бурятии за два дня до 75-летия Победы ушёл из жизни ветеран

В Бурятии за два дня до 75-летия Победы ушёл из жизни ветеран
Общество, 
Ветеран Даши-Доржи Найданов скончался на 96-м году жизни

В Улан-Удэ 7 мая скончался ветеран Великой Отечественной войны Даши-Доржи Найданов, ему было 95 лет. Об этом в соцсетях сообщил улан-удэнский депутат Сергей Бурдиков.

- К сожалению, время неумолимо. Вчера, не дожив двух дней до юбилея Победы, ушёл из жизни Даши-Доржи Раднаевич Найданов. Гвардеец-разведчик, орденоносец, добрый, светлый, улыбчивый человек, - написал Бурдиков выразил соболезнования родным ветерана.

В конце прошлого года он рассказывал об этом ветеране. По словам депутата, Даши-Доржи Найданова не посещали и не поздравляли представители власти на протяжении шести лет.

- За шесть лет, которые он здесь живёт, к нему ни разу не приходил ни один представитель власти. Ни одного поздравления, подарка, доброго слова. Узнал я почти случайно, проверили с коллегами, убедились, что это именно он. Зашли сегодня поздравить с Новым годом, - писал тогда Сергей Бурдиков.

Даши-Доржи Найданов родился в 1925 году в местности Шанан Селендумского сомона. До войны мужчина занимался строительством шоссе, также был трактористом на посевных работах. В 1943 году призван в армию, участвовал в освобождении от фашистов Западной Украины и в военных операциях в Венгрии и Чехословакии.

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