В Улан-Удэ открылась выставка о вкладе женщин в Победу

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Открытие стендовой выставки «Женское лицо Победы» прошло онлайн в музее имени Хангалова



7 мая в Улан-Удэ в музее имени М.Н. Хангалова состоялось онлайн-открытие стендовой выставки «Женское лицо Победы». На церемонии открытия присутствовали министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и руководитель региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская.



Выставка состоит из двух частей — это материалы, предоставленные федеральной организацией «Женщины России» о вкладе женщин в Великую Победу, а также материалы о женщинах Бурятии. Женщины всеми силами приближали День Победы. Они не только воевали на фронтах, выносили раненных бойцов с поля боя и излечивали их в госпиталях. Женщины трудились в тылу, встав за станки вместо ушедших на фронт мужчин. Они работали на тракторах, проводя полевые работы. В концертных бригадах известные актрисы выступали на фронтах с концертами, поднимая боевой дух наших воинов.



Выставка дополняет основную экспозицию музея «Великая Победа / Агуу илалта». После снятия ограничительных мер все желающие смогут увидеть эти выставки своими глазами. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 6+

