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К 75-летию Победы бурятские таможенники посадили акации

К 75-летию Победы бурятские таможенники посадили акации
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Также сотрудники Бурятской таможни раздают георгиевские ленточки на границе

Бурятские таможенники в честь грядущего юбилея Великой Победы высадили на прилегающей к таможне территории 20 кустов акации.

Третий год ветераны таможенной службы, традиционно, в преддверие Дня победы, занимаются озеленением территории нового здания таможни. За два года были заложены яблоневая, березовая аллеи, посажены кусты сирени и хвойные деревья. В этом году к ним присоединились члены молодёжного совета.

Председатель ветеранской организации Бурятской таможни Юлия Ануфриева рассказала, что в связи с режимом самоизоляции все основные мероприятия, традиционно проводимые таможенниками – посещение тружеников тыла и ветеранов войны, родственников должностных лиц таможни перенесены на более поздние сроки. Подарки ветеранам переданы через родственников. Но мероприятия, в которых можно участвовать, соблюдая масочный режим, решили провести в запланированные сроки.

Также в пункте пропуска МАПП Кяхта играет музыка военных лет. Перевозчикам, перемещающим грузы через границу, раздают георгиевские ленты, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
75 лет Победы Таможня озеленение
 
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