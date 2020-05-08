В Улан-Удэ открыли мемориал, посвящённый фронтовикам БГПИ

Памятник установлен перед главным корпусом Бурятского госуниверситета



7 мая в Улан-Удэ перед главным корпусом Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова прошло торжественное открытие мемориала, посвящённого преподавателям и студентам БГПИ, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах.



Из-за коронавирусной пандемии впервые была нарушена традиция, и на митинге в честь Победы в Великой Отечественной войне не присутствовали ветераны войны и труда. В мероприятии приняло участие лишь небольшое количество преподавателей, студентов университета и гостей. Зато все желающие могли присоединиться к онлайн-трансляции церемонии в паблике БГУ.



- Никакая дистанция между нами в эти дни не может помешать нашему сплочению и единению в наших чувствах и в нашей памяти о Великой Отечественной войне. Смысл всего, что мы делаем в преддверии 9 мая, – помнить. И не допустить войны больше никогда, – отметил в своём выступлении главный государственный федеральный инспектор по Республике Бурятия С.А. Ромахин.



Идею строительства и чуть позже – эскиз памятника поддержал и утвердил в декабре 2019 года учёный совет БГУ. И в преддверии 75-летия Великой Победы открытие мемориала состоялось.



- В этом году студенты исторического факультета выполнили свой долг, найдя в документах многие фамилии, которые оказались забытыми. И эту поисковую работу мы будем ещё продолжать. Сейчас 165 фамилий высечены на нашем памятнике, – рассказала декан исторического факультета В.В. Номогоева.



О студентах и преподавателях вуза, воевавших в войне, поведал в своём выступлении ректор БГУ Н. И. Мошкин. В первые же дни войны студентов института начали призывать в Красную армию. Примерно в то же время была призвана в армию и половина преподавателей Бурятского государственного педагогического института. На фронт шли в том числе и девушки, и к февралю 1942 года в вузе осталось всего 150 студентов.



- К сожалению, не все вернулись с фронта. 165 имён высечено на этой стеле. 165 героев вернулись в стены университета, теперь – навсегда, – сказал Н. И. Мошкин.



От имени студентов выступил председатель федерации студенческого самоуправления Ананда Очиров. После разрезания ленты и открытия мемориала студенты торжественно возложили к мемориалу венок. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

