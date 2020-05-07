В Бурятии посвятили песню легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву









«Молодцы», «Очень сильная песня, пускай звучит из уст бурятского народа», «Браво», - прокомментировали первые слушатели песни в соцсетях.



Справка:



Жамбыл Ешеевич Тулаев родился 2 (15) мая 1905 года в улусе Тагархай, ныне Тункинского района Бурятии, в крестьянской семье. Бурят. Он окончил четыре класса. Жил в Иркутске, работал заведующим тарной базой.



В Красную Армию был призван в 1942 года в 37-летнем возрасте.



Снайпер 580-го стрелкового полка (188-я стрелковая дивизия, 27-я армия, Северо-Западный фронт) старшина Жамбыл Тулаев с мая по ноябрь 1942 года истребил двести шестьдесят два гитлеровца. Позже эта цифра выросла до 313.



Тулаев подготовил для фронта три десятков снайперов.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство старшине Тулаеву Жамбылу Ешеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 847).



С 1946 года лейтенант Тулаев — в запасе. Вернулся в родную Бурятию. Работал председателем колхоза, секретарём местного сельского совета. Скончался 17 января 1961 года. Похоронен в селе Тагархай.





На днях в Бурятии состоялась премьера новой песни «Хадын Бургэд» («Горный орёл» - пер. с бур.). Песня-гимн посвящена легендарному снайперу Жамбылу Тулаеву и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В песне воспевается храбрость, отвага и мужество Героя Советского Союза, уничтожившего лично 313 фашистов.Музыку патриотичной песни написала известный в республике композитор Вера Шобосоева. Слова народного поэта Бурятии Нины Артугаевой. Песню исполнил заслуженный артист Бурятии, солист Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского Михаил Пирогов.- Мы надеемся, что наша новая песня затронет ваши сердца, - написала на своей странице в соцсетях Вера Шобосоева.