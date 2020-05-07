В Улан-Удэ привели в порядок сквер «Аллея памяти»

Общество, Фото: Управление по информационной политике Улан-Удэ

Монумент в сквере – единственный памятник, посвящённый участникам Великой Отечественной, на Левом Берегу



В Улан-Удэ, на Левом берегу привели в порядок сквер «Аллея памяти». Совместными усилиями активисты микрорайона Степной и администрация города на памятнике «Воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленном в 1989 году, заменили керамическую плитку на гранитный камень, отреставрировали монумент воина, поставили новые светодиодные фонари.



– Это единственный памятник на Левобережье, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. За памятником ухаживаем мы. Сейчас наводим последние штрихи перед 9 мая. Моем памятник, убираем мусор, докрашиваем детскую площадку. В этом году добавили ещё две фамилии героев Великой Отечественной войны на мемориальной доске. Сейчас здесь 67 фамилий. Жители кропотливо собирали информацию о героях, проживающих на территории Левобережья и умерших в мирное время, – сообщил председатель ТОС «Степной» Сергей Арефьев.



В 2015 году общественники с помощью выигранного гранта и на средства благотворительного марафона «Аллея памяти» не только отреставрировали памятник, но и реконструировали аллею. Был увеличен постамент, установлены четыре мраморные плиты с личными именами героев Великой Отечественной войны, появилось торшерное освещение, металлическое ограждение, урны, цветочные вазоны.



– Это излюбленное место отдыха жителей микрорайона. Здесь проходят большинство культурных и спортивных массовых мероприятий. Зимой мы ставим тут ёлочку и большую катушку. Здесь собирается наша молодёжь. Поскольку они принимают участие в благоустройстве, то ребятишки наши не мусорят. Бумажки так просто не бросают, – отметил Сергей Александрович.



Осенью на аллее общественники высадили ёлочки. Они хорошо приживаются благодаря поливной системе, тоже установленной на грантовские деньги. Также в этом году совместными усилиями с депутатами и администрацией активисты приступают к строительству универсальной спортивной площадки по улице Ольхонская. В планах - обустройство волейбольной и футбольной площадки, водоснабжение улиц Просёлочной и Сельской. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

