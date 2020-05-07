«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко

«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ
На этот раз речь пойдёт об улице Левченко, которая раньше называлась Мысовской. Эта улица расположена в Железнодорожном районе Улан-Удэ, граничит с улицами Радикальцева и Революции 1905. Своё название улица получила в честь Героя Советского Союза Дорофея Тимофеевича Левченко. А на здании Улан-Удэнской дистанции гражданских сооружений на улице Революции 1905 года установлена мемориальная доска Герою. Надпись на ней гласит: «Здесь работал Герой Советского Союза Левченко Дорофей Тимофеевич».
Дорофей Левченко родился на Украине в селе Посухивка Уманского района Черкасской области в 1911 году. Его отец был хлеборобом.
Однажды 17-летний юноша прослышал, что в далёкой Бурятии будет возводиться паровозовагоноремонтный завод, и решился вместе с братом поехать туда, чтобы стать участником большой стройки.
В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) Дорофей начинает работать столяром в железнодорожных мастерских. Но мечта у юноши была другая - он мечтал стать военным.
Юноша вскоре стал проситься в армию добровольцем. Однако военный комиссар из горвоенкомата не сразу одобрил его стремление, утверждая, что ему «нужно немного подрасти». Но своим упорством Левченко добился согласия комиссара на призыв в армию.
Служба в Красной Армии, Хасанские бои
Службу рядовой Дорофей Левченко начал в одной из частей особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Затем поступил и в 1935 году с отличием закончил Омскую пехотную школу имени Фрунзе. Его назначили командиром взвода, а через некоторое время — командиром стрелковой роты 119-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии.
В конце июля 1938 года японцы внезапно напали на территорию СССР в районе озера Хасан и захватили сопки Заозерная и Безымянная. Приграничные части, в том числе стрелковая рота, которой командовал лейтенант Дорофей Левченко, были подняты по тревоге. Пограничников-пехотинцев направили на поддержку передовых отрядов пограничников, с трудом сдерживавших натиск самураев.
В хасанских боях Дорофей Левченко проявил истинный героизм.
Приказ идти в атаку на высоту Заозерную бойцы роты Левченко получили на марше. Бойцы-дальневосточники приступили к выполнению поставленной задачи. Рота Левченко занимает склоны сопки Заозерной для наступления на соседнюю, более высокую сопку. Японские воины, видя сверху только роту советских воинов, решили перейти в атаку двумя батальонами. Бойцы стрелковой роты Левченко успешно отразили все попытки противника сбить их с занимаемой позиции и сами перешли в яростную контратаку, несмотря на сильный огонь врага. Впереди, воодушевляя бойцов, шёл командир роты.
- Лейтенант Левченко, вырвавшись вперёд с гранатой и пистолетом в руках, оказался один против семи самураев. Бросив гранату и стреляя в упор из пистолета, он уничтожил эту группу противника. Ранение в правую руку не остановило отважного бойца. Он перехватил пистолет в левую руку и продолжал сражаться. Группа японцев, воспользовавшись дымовой завесой, подкралась совсем близко, желая взять его живым. Японцы уже окружили Левченко, но в этот момент метким огнём из ручного пулемёта красноармеец-пулеметчик Ульянов скосил оставшихся в живых самураев, затем, выскочив из-за прикрытия, подхватил раненого лейтенанта. Увидев, что лейтенант в опасности, он перетащил пулемёт с одной позиции на другую и точным огнём уничтожил всю группу самураев. Несмотря на ранение, Левченко отказался идти в лазарет. Вскоре японцы снова атаковали. Теперь они повели наступление силами до двух пехотных полков. Пограничники и рота Левченко, отражая атаки противника огнём своих пулемётов, винтовок и ручными гранатами, стояли насмерть, - так описывается подвиг Дорофея Левченко в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.
За героизм при обороне озера Хасан, мужество и самоотверженность Дорофею Тимофеевичу Левченко было присвоено звание Героя Советского Союза.
Великая Отечественная война
Дорофей Левченко с первых дней Великой Отечественной войны вступил в бой с фашистами. Война его застала в городе Гродно, где он проходил стажировку в должности командира стрелкового полка.
Герой Советского Союза капитан Дорофей Левченко, пытаясь вывести свой полк из окружения немцев, погиб в бою на территории Могилёвской области Белорусской ССР в августе 1941 года.
Герой похоронен на Холме Славы в деревне Свислочь Осиповичского района.
В Свислочи в честь Дорофея Левченко названа улица и установлен обелиск.
При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
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