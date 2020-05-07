 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко

«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
Общество, 
«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ

На этот раз речь пойдёт об улице Левченко, которая раньше называлась Мысовской. Эта улица расположена в Железнодорожном районе Улан-Удэ, граничит с улицами Радикальцева и Революции 1905. Своё название улица получила в честь Героя Советского Союза Дорофея Тимофеевича Левченко. А на здании Улан-Удэнской дистанции гражданских сооружений на улице Революции 1905 года установлена мемориальная доска Герою. Надпись на ней гласит: «Здесь работал Герой Советского Союза Левченко Дорофей Тимофеевич».

Дорофей Левченко родился на Украине в селе Посухивка Уманского района Черкасской области в 1911 году. Его отец был хлеборобом.

Однажды 17-летний юноша прослышал, что в далёкой Бурятии будет возводиться паровозовагоноремонтный завод, и решился вместе с братом поехать туда, чтобы стать участником большой стройки.

В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) Дорофей начинает работать столяром в железнодорожных мастерских. Но мечта у юноши была другая - он мечтал стать военным.

Юноша вскоре стал проситься в армию добровольцем. Однако военный комиссар из горвоенкомата не сразу одобрил его стремление, утверждая, что ему «нужно немного подрасти». Но своим упорством Левченко добился согласия комиссара на призыв в армию.

Служба в Красной Армии, Хасанские бои

Службу рядовой Дорофей Левченко начал в одной из частей особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Затем поступил и в 1935 году с отличием закончил Омскую пехотную школу имени Фрунзе. Его назначили командиром взвода, а через некоторое время — командиром стрелковой роты 119-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии.

В конце июля 1938 года японцы внезапно напали на территорию СССР в районе озера Хасан и захватили сопки Заозерная и Безымянная. Приграничные части, в том числе стрелковая рота, которой командовал лейтенант Дорофей Левченко, были подняты по тревоге. Пограничников-пехотинцев направили на поддержку передовых отрядов пограничников, с трудом сдерживавших натиск самураев.

В хасанских боях Дорофей Левченко проявил истинный героизм.

Приказ идти в атаку на высоту Заозерную бойцы роты Левченко получили на марше. Бойцы-дальневосточники приступили к выполнению поставленной задачи. Рота Левченко занимает склоны сопки Заозерной для наступления на соседнюю, более высокую сопку. Японские воины, видя сверху только роту советских воинов, решили перейти в атаку двумя батальонами. Бойцы стрелковой роты Левченко успешно отразили все попытки противника сбить их с занимаемой позиции и сами перешли в яростную контратаку, несмотря на сильный огонь врага. Впереди, воодушевляя бойцов, шёл командир роты.

- Лейтенант Левченко, вырвавшись вперёд с гранатой и пистолетом в руках, оказался один против семи самураев. Бросив гранату и стреляя в упор из пистолета, он уничтожил эту группу противника. Ранение в правую руку не остановило отважного бойца. Он перехватил пистолет в левую руку и продолжал сражаться. Группа японцев, воспользовавшись дымовой завесой, подкралась совсем близко, желая взять его живым. Японцы уже окружили Левченко, но в этот момент метким огнём из ручного пулемёта красноармеец-пулеметчик Ульянов скосил оставшихся в живых самураев, затем, выскочив из-за прикрытия, подхватил раненого лейтенанта. Увидев, что лейтенант в опасности, он перетащил пулемёт с одной позиции на другую и точным огнём уничтожил всю группу самураев. Несмотря на ранение, Левченко отказался идти в лазарет. Вскоре японцы снова атаковали. Теперь они повели наступление силами до двух пехотных полков. Пограничники и рота Левченко, отражая атаки противника огнём своих пулемётов, винтовок и ручными гранатами, стояли насмерть, - так описывается подвиг Дорофея Левченко в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.

За героизм при обороне озера Хасан, мужество и самоотверженность Дорофею Тимофеевичу Левченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

Великая Отечественная война

Дорофей Левченко с первых дней Великой Отечественной войны вступил в бой с фашистами. Война его застала в городе Гродно, где он проходил стажировку в должности командира стрелкового полка.

Герой Советского Союза капитан Дорофей Левченко, пытаясь вывести свой полк из окружения немцев, погиб в бою на территории Могилёвской области Белорусской ССР в августе 1941 года.

Герой похоронен на Холме Славы в деревне Свислочь Осиповичского района.

В Свислочи в честь Дорофея Левченко названа улица и установлен обелиск.

При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова




солдаты Победы 75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
«Мечтал стать военным»: О Герое Советского Союза Дорофее Левченко
Общество, 07.05.2020
«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
В России за сутки более 11 тысяч человек заразились коронавирусом
Общество, 07.05.2020
Всего в стране свыше 177 тысяч случаев заболевания COVID-19
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
9 мая в Бурятии ожидается холодная погода
Общество, 07.05.2020
Синоптики прогнозируют местами осадки
В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
В Бурятии лесхоз получил «КамАЗ» для борьбы с пожарами
Общество, 07.05.2020
«КамАЗ» способен преодолевать канавы, подъёмы и уклоны
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
Общество, 07.05.2020
Через КПП на Верхней Берёзовке прошло уже больше девяти тысяч человек
В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
В Иркутской области первыми георгиевские ленточки получат врачи
Общество, 07.05.2020
Всего раздадут более 160 тысяч георгиевских ленточек
Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Благотворительный фонд из Москвы выслал в Бурятию 68 тысяч масок
Общество, 07.05.2020
Маски от благотворителей отправят домам-интернатам
За заказником в Бурятии будут следить с дрона
За заказником в Бурятии будут следить с дрона
Общество, 07.05.2020
С помощью беспилотника можно будет отслеживать миграцию животных
В Бурятии отказываются от ежегодных молебнов Обоо
В Бурятии отказываются от ежегодных молебнов Обоо
Общество, 07.05.2020
Дид Хамбо лама лично призвал верующих не ездить в этом году в родные сёла и улусы
«Бессмертный подвиг»: О Герое Советского Союза Григории Асееве
«Бессмертный подвиг»: О Герое Советского Союза Григории Асееве
Общество, 07.05.2020
Улица в честь Героя появилась в районе Батарейки в 1965 году  
Полиция Бурятии присоединилась к фото-флешмобу «Это наша Победа»
Полиция Бурятии присоединилась к фото-флешмобу «Это наша Победа»
Общество, 07.05.2020
К акции может присоединиться любой желающий
В Улан-Удэ для 96-летнего ветерана устроили концерт на улице. Видео
В Улан-Удэ для 96-летнего ветерана устроили концерт на улице. Видео
Общество, 07.05.2020
Иннокентий Михайлович Михайлов с радостью смотрел концерт с балкона
Уроженка Бурятии рассказала о жизни в Новой Зеландии
Уроженка Бурятии рассказала о жизни в Новой Зеландии
Общество, 07.05.2020
Инесса Ширапова 10 лет прожила в Китае, затем переехала в крупнейший город Новой Зеландии
В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц
В Улан-Удэ перекрывают несколько улиц
Общество, 07.05.2020
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда
Студенты Бурятии защитят дипломы по видеосвязи
Студенты Бурятии защитят дипломы по видеосвязи
Общество, 07.05.2020
Студенты в республике завершат учёбу по графику, но с некоторыми особенностями

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^