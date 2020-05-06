«Повсюду рвались бомбы и снаряды, но мы шли вперёд…»









Пётр Зандынович Шалаев (слева) с другом



Папа Антониды Михайловны, Шалаев Михаил Зандынович, 1904 года рождения. Он был недюжинной силы, на всех Сурхарбанах неизменно одерживал победы, и только один раз проиграл схватку. И природная сила его спасала всю войну. До войны он работал председателем колхоза в Иркутском сельском районе (до 1937 года), позже окончил курсы водителей – сел за руль грузового автомобиля.



Призван Михаил Шалаев на фронт в числе первых из Бурят-Монголии – в июне 1941 года – Усть-Ордынским окружным военкоматом. После распределения попал в состав 484-го отдельного автотранспортного батальона – водителем.



- Когда отец ушёл на фронт, мне было два месяца… Но я помню, как он в 1943 году, кажется, приходил домой, в окно стучался, - вспоминает Антонида Михайловна. – Но ярче всего мне запомнилась осень 1945 года, когда он вернулся домой. Встречать героя вышла вся деревня. В тот день, по обычаю, собрался весь наш маленький улус Дурлай (Зады) за одним столом. Меня и ещё одну девочку отец посадил на колени и угощал нас сахаром – это было сокровище, мы с аппетитом облизывали ложки…



С родного Иркутска до вражеского логова – Берлина доехал Михаил Зандынович. Как он вспоминал, самое страшное было оказаться под бомбёжкой.



«Услышишь гул самолётов и выскакиваешь из кабины, скорее ищешь какую-нибудь ямку, укрытие. И так – несколько раз. Встаю – а машины моей нет. Рядом стоит грузовик, а водителя убило. Берёшь его автомобиль и едешь дальше», - рассказывал Михаил Зандынович.



Так он несколько раз менял «железных коней», бывало, и горел в машине, чудом успевая выскочить из охваченной огнем кабины. Михаил Шалаев, как один из опытных водителей, всегда был в колонне либо ведущим, либо замыкающим. Сослуживцы уважительно звали его Батей как старшего по возрасту.



Водители сутками не спали, недоедали, и не раз бывали на волосок от гибели. Но отцу везло – дважды на боевых дорогах его «будили» духи, спасая от верной смерти: «Михайло, проснись!».



- Я, - говорил Михаил Зандынович, - просыпался, как от толчка, и не успевал буквально метров десять отъехать, как позади падает бомба! Так я и остался в живых…



Днём и ночью, в снег и дождь, зной и ветер, бесчисленными маршами по фронтовым дорогам, порою сутками без сна, а иной раз без еды и воды двигался вперёд Михаил Зандынович, как и миллионы других бойцов Красной армии, ради одной заветной цели – чтобы Победа над проклятым фашизмом стала ближе. Михаил Шалаев за годы войны был трижды ранен, дважды контужен, не раз горел вместе с машиной… А однажды, в ходе боёв за освобождение Праги, в рукопашной схватке с противником Михаил получил штыковое ранение в грудь…



- Папа, как и все настоящие фронтовики, не очень-то любил рассказывать о войне. Когда я была маленькой и ничего не понимала, увидев шрам от раны на груди, спрашивала: «Папа, а это от чего?». Тогда-то отец и рассказал о том рукопашном бое. У немца кончились патроны, и он пошёл на отца с винтовкой, на конце её был закреплён штык-нож (надо сказать, что немцы до самого конца войны были хорошо вооружены).



Когда я спросила: «А кто из вас победил?» - отец мне ясно объяснил, что в той смертельной схватке он оказался сильнее. И убил того фрица: «Потому я и остался жив. Если бы выжил немец, не сидела бы, дочка, ты сейчас у меня на коленях… И не было меня рядом с вами!», - с горечью рассказывает Антонида Михайловна.



И ещё об одном фронтовом случае рассказывал Михаил Зандынович. Шёл массированный штурм Берлина. И в город надо было заезжать по улице, где с двух сторон сплошь горели дома, а между пожарищ остался только узкий проезд. А отцу командование доверило быть ведущим – идти во главе колонны, как опытному боевому водителю.



- Было жутко страшно, слышалось, как повсюду рвались бомбы и снаряды – немцы сопротивлялись до последнего. Но, невзирая на страх, мы метр за метром шли вперёд. В голове вертелось только одно: сберечь бы автомобиль, скорее бы этот ужас остался позади…, - рассказывал нам папа. – Хотя бои шли жесточайшие, но наши войска сумели прорвать оборону противника и оказались в Берлине. Немцы уже через несколько дней начали массово сдаваться, и наши победили!



- Ценой неимоверных испытаний папа остался в живых, сумев преодолеть все суровые тяготы и лишения, благодаря сибирской закалке, крепкому здоровью и недюжинной силе. В то же время его спасала вера в наших богов и духов предков. В дни начала войны моей старшей сестре Варе было три с половиной года, а мне – всего лишь два месяца от роду. Так что было за что, за кого воевать нашим папе и дяде, - говорит Антонида Михайловна.





Михаил Зандынович Шалаев с дочерью Варей



Как солдат-победитель, Шалаев Михаил Зандынович прошёл маршем через Красную площадь в составе тысяч бойцов легендарного Парада Победы в июне 1945 года.



…День Победы – 9 мая, по рассказам мамы, Прасковьи Борисовны, застал на поле. Как услышали, что пришла такая долгожданная Победа, настала пронзительная тишина, но через минуту началось всеобщее ликование – кто кричал, кто упал на колени, а кто навзрыд зарыдал… Это состояние людей сложно описать словами… Не зря в песне поётся, что День Победы – это «праздник с сединою на висках, радость со слезами на глазах»…



Демобилизовался Михаил Шалаев в ноябре 1945 года. Домой из Иркутска его привезли боевые товарищи – на американском тяжёлом грузовике «Студебеккер».



Пришёл он домой весь израненный, не раз был контужен.



- Потому в мирное время, бывало, годами лежал в больницах. В бедре у него так и осталась пуля, он унёс её с собой, а слева, чуть выше ключицы, шрам от удара немецкого штык-ножа, - продолжает Антонида Михайловна.



После возвращения домой Михаил Зандынович, несмотря на тяжёлые ранения и контузии, до глубокой старости трудился в родном колхозе им. Кирова Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского автономного округа шофёром, а затем как умелец-«золотые руки» - кузнецом, внеся неоценимую помощь в становление своей деревни в годы послевоенной разрухи.



Михаил Зандынович Шалаев награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени, многими юбилейными медалями, грамотами и благодарностями.



Вся жизнь – детям и колхозу



С первых дней Великой Отечественной маленький улус Дурлай (Зады), который находится в полусотне километров от областного центра Иркутска, перешёл на военный режим. Все мужчины были мобилизованы на фронт, остались женщины с детьми да старики. Наравне со взрослыми дети недосыпали и голодали. Учились в школе и ходили на работу. Зимой ухаживали за скотом, заготавливали дрова, помогали по хозяйству. Весной готовили поля для посева: с каждого двора собирали золу, навоз для удобрения. Собирали на полях колоски зёрен, которые оставались после уборки урожая. Из них стряпали лепёшки, варили кашу – это малость спасало от постоянного чувства голода. Готовили и веточный корм – веники из берёзовых веток для подкормки овец. Летом заготавливали сено, а осенью убирали урожай. В общем, трудились от зари до зари, не покладая рук, не жалея ни сил, ни здоровья. Как могли, вносили свою лепту в Победу.



В их числе и мама Антониды Михайловны – Прасковья Борисовна, которая всю жизнь трудилась на полях и ферме в колхозе – таскала мешки, копала картошку, хоть и была маленькой и хрупкой. Отдушиной от работы стала любимая семья – Прасковья Борисовна вырастила и воспитала пятерых детей.



- Мама наша была сиротой, и родители, у которых она воспитывалась, не хотели отдавать ее замуж – ведь она была «рабочий конь», по хозяйству трудилась день и ночь, не выпускала из рук лопату и грабли, - рассказывает Антонида Михайловна. - Потому нигде и не училась, не познала грамоту. Она нередко обижалась на нас: «Почему вы мне письма не пишете?» «Мама, но как ты их читать будешь?» – говорили мы ей. «Но есть же люди вокруг, почитают мне ваши письма, я же переживаю за вас. Если бы я знала грамоту, каждый день вам бы отправляла письмо».





Прасковья Борисовна Шалаева



Прожили вместе родители более полувека, и в 1978 году дети устроили им золотую свадьбу, собрали всех родственников их поколения.



После они прожили вместе ещё немало лет, и ушли в мир иной в 1985 году с разницей в пять дней. Такой была их счастливая история любви длиною почти в 80 лет.



Сегодня у супругов Шалаевых 13 внуков, 22 правнука и шесть праправнуков. В большой семье есть люди самых разных профессий, все они получили достойное образование и состоялись в жизни.



Антонида Михайловна после окончания Иркутского сельхозтехникума, получив специальность зоотехника, работала в Усть-Ордынском совхозе. Но мечта стать экономистом взяла верх, и позже Антонида Михайловна окончила Иркутский сельхозинститут, получила заветный диплом.



Общий трудовой стаж Антониды Михайловны Никифоровой более полувека, даже будучи на пенсии, до 70 лет работала в типографии МВД Бурятии главным бухгалтером.





Антонида Михайловна с мамой Прасковьей Борисовной



Солдаты Победы – «и генерал, и рядовой…»



Кроме родителей, в семье Шалаевых-Никифоровых свято чтят память и других родственников. Это троюродный брат Михаила Зандыновича Балдынов Илья Васильевич – первый среди бурят генерал-майор, Герой Советского Союза.



Благодаря природному таланту полководца, во время военной кампании против милитаристской Японии в августе 1945 года Илья Васильевич сумел организовать 1500-километровый марш бойцов своего подразделения по безводным степям Монголии и далее – через хребет Большой Хинган. Это был тяжелейший пеший переход, но строго на определённом расстоянии друг от друга по приказу командования были расставлены бочки с водой и ложки, чтобы солдаты, страдавшие от зноя и жажды, могли смочить горло. Потому бойцы Балдынова без потерь вышли в указанный срок в заданное место и нанесли сокрушительный удар по противнику. За умелое руководство боевыми операциями и образцовое выполнение боевых заданий командования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года Илье Балдынову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.



После войны Илья Васильевич преподавал в Военной академии Генштаба. Жил в Москве. Умер в 1980 году, похоронен в Улан-Удэ. На родине прославленного генерала, в улусе Дурлай, установлен мемориальный комплекс.



Ещё один наш земляк и родственник мужа Никифорова Михаила Александровича – Герой Советского Союза Хантаев Василий Харинаевич. После войны Василий Харинаевич окончил высшую партийную школу, работал на различных руководящих должностях. В последние годы жил и работал в Улан-Удэ. Умер в 1990 году, похоронен в Улан-Удэ.



«Важно помнить и знать!»



Даже будучи на заслуженном отдыхе, Антонида Михайловна, не привыкшая вести праздный образ жизни, активно занимается общественной работой.



- Пока зовут, хожу, в родном микрорайоне помогаю, чем могу, пока есть силы, - улыбается Антонида Михайловна. - Иначе в четырёх стенах скучно, а тут хоть общение, да и детям-внукам помогать надо копейкой, жизнь сегодня несладкая.



Разговоры об искажении истории Великой Отечественной вызывают у Антониды Михайловны горечь и непонимание:



- Праздник Победы – это чувство радости и горя. Родителей жалко – не испытай они ужасов войны, столько пользы могли бы принести стране… В те годы, можно сказать, ушли лучшие люди. А то, что сегодня пытаются нивелировать нашу Победу, - это кощунство, ведь молодёжь и вовсе не знает ключевых событий, что такое фашизм и эта Великая Победа.



Я уверена: мой святой долг перед ними – помнить и рассказывать об их жизни своим детям, внукам и правнукам, чтобы история их передавалась из поколения в поколение.



9 Мая – день святой печали и ликующей радости, день, напоминающий всем нам, какой ценой был завоёван хрупкий Мир на земле. А в 2020 году этот праздник вдвойне особенный – страна готовится отметить 75-ю мирную весну, и на фоне нестабильности в мире сегодня, как никогда, важно сохранить память и историческую – не искажённую! – правду о тех событиях и героях.











Дедушка и бабушка Антониды Михайловны на войну проводили двоих сыновей – Петра и Михаила. Пётр Зандынович, 1916 года рождения, комсомолец, ушёл на фронт в первые дни войны добровольцем. Ему было всего 24 года. Молодой, грамотный, холостой, в то время он работал главным бухгалтером в Оёкском колхозе Иркутского сельского района.Пётр воевал в составе 90-го гвардейского полка 29 стрелковой дивизии. 17 августа 1943 года он был тяжело ранен в сражении за смоленскую землю и умер от ран в госпитале. Захоронен в братской могиле на Смоленщине, в деревне Каменка. Это всё родные узнали много позже, когда занялись поисками – во время войны пришла весть, что Пётр Зандынович Шалаев пропал без вести. В 1984 году Антонида Михайловна с делегацией побывала в Смоленске и посетила братскую могилу.