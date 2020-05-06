Мемориал, посвящённый фронтовикам, откроют онлайн в Бурятии

В БГУ появится памятник преподавателям и студентам пединститута, ушедшим на фронт



7 мая в Бурятском государственном университете пройдёт открытие мемориала, посвящённого преподавателям и студентам БГПИ, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах.



Уже 4 июля 1941 года первые студенты были призваны в Красную армию. Примерно в то же время была призвана в армию и половина преподавателей Бурятского государственного педагогического института. На фронт призывали и девушек, к февралю 1942 года в вузе осталось всего 150 студентов.



Преподавателями и студентами исторического факультета БГУ была проведена кропотливая работа по установлению участников войны, сейчас их 165 человек. Так как работа по изучению архивных документов не прекращается, в будущем этот список, возможно, будет дополнен.



- Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Бурятии, мы решили не менять планы и всё же открыть памятник накануне праздника Победы. – рассказал ректор БГУ Николай Мошкин. – Однако сделаем это, с одной стороны, очень аккуратно, а с другой, – технологично. В этот раз мы не приглашаем гостей: фактически памятник откроем только с нашими историками, которые провели большую работу, тщательно разыскивали информации о фронтовиках. Но всё мероприятие мы будем транслировать онлайн, и посмотреть её сможет каждый.



БГУ с момента объявления режима самоизоляции работает с применением онлайн-технологий. Поэтому, уже имея опыт такой работы, университет решил не переносить торжественное открытие мемориала, соблюдая при этом все требования безопасности.



Онлайн-трансляция открытия мемориала будет доступна 7 мая в 12:00 в паблике БГУ в соцсети «ВКонтакте», а запись будет позже размещена на сайте БГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



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