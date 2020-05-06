В Улан-Удэ состоялась онлайн-выставка рисунков и поделок «Вместе помним», посвящённая 75-летию Победы»
В Бурятии в рамках всероссийской акции «75 добрых дел к 75-летию Победы» прошла онлайн-выставка рисунков и поделок «Вместе помним». Мероприятие состоялось в реабилитационном центре «Светлый». В ней участвовали дети, получающие социальные услуги в полустационарном отделении «Особый ребёнок» и в форме обслуживания на дому.
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, цель мероприятия – рассказать детям в доступной форме о ключевом событии в истории страны и мира, сохранить память о подвигах народа, победившего фашизм.
- Мы благодарны всем родителей наших детей, которые помогали им в создании творческих работ. Через поделки и рисунки на патриотическую тематику, в честь Дня Победы, через совместные занятия, мы таким образом сохраняем память о наших героях, защитниках, которые ценой своей жизни заплатили за мир и спасение Родины, - отметила директор центра «Светлый» Людмила Цыбикова.
В Бурятии особые дети приняли участие во всероссийской акции
Общество, Фото:
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