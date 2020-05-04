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Мэдэгма Доржиева исполнила песню «День Победы» на балконе

Мэдэгма Доржиева исполнила песню «День Победы» на балконе
Общество, 
Певица поддержала акцию «Окно Победы»

Известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева спела композицию «День Победы» на балконе своей квартиры. Таким образом, она призвала жителей Бурятии подключиться 9 мая к акции «Окно Победы».

- Давайте 9 мая поддержим Всероссийскую народную акцию #ОкноПобеды. 9 мая в 19:00 - минута молчания, а потом открываем окна, выходим на балконы и все поём песню «День Победы» Давида Тухманова. А, профессиональные музыканты, давайте сыграем на своём инструменте! И, конечно, видео в сетях с хэштегом #окнопобеды. Акция проводится при поддержке министерства культуры России и Бурятии, - написала артистка в своём аккаунте в Instagram. 



Пользователи оставили под видео с исполнением песни восторженные комментарии: «Как красиво и трогательно», «Как приятно смотреть и слушать тебя», «Настроение подняли», «Очень красиво», «Обязательно поддержим», «С удовольствием послушала! Спасибо вам!», «Вдохновляет».

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая пройдёт всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» (0+). Суть акции-марафона – исполнение песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.

Опубликовать видео своего выступления можно в социальных сетях с хэштегом #окнопобеды. Поддержать идею проведения акции приглашают учреждения культуры, профессиональных музыкантов и любителей музыки.

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