Мэдэгма Доржиева исполнила песню «День Победы» на балконе

Известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева спела композицию «День Победы» на балконе своей квартиры. Таким образом, она призвала жителей Бурятии подключиться 9 мая к акции «Окно Победы».
- Давайте 9 мая поддержим Всероссийскую народную акцию #ОкноПобеды. 9 мая в 19:00 - минута молчания, а потом открываем окна, выходим на балконы и все поём песню «День Победы» Давида Тухманова. А, профессиональные музыканты, давайте сыграем на своём инструменте! И, конечно, видео в сетях с хэштегом #окнопобеды. Акция проводится при поддержке министерства культуры России и Бурятии, - написала артистка в своём аккаунте в Instagram.
Пользователи оставили под видео с исполнением песни восторженные комментарии: «Как красиво и трогательно», «Как приятно смотреть и слушать тебя», «Настроение подняли», «Очень красиво», «Обязательно поддержим», «С удовольствием послушала! Спасибо вам!», «Вдохновляет».
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая пройдёт всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» (0+). Суть акции-марафона – исполнение песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.
Опубликовать видео своего выступления можно в социальных сетях с хэштегом #окнопобеды. Поддержать идею проведения акции приглашают учреждения культуры, профессиональных музыкантов и любителей музыки.