Мэдэгма Доржиева исполнила песню «День Победы» на балконе



Известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева спела композицию «День Победы» на балконе своей квартиры. Таким образом, она призвала жителей Бурятии подключиться 9 мая к акции «Окно Победы».



- Давайте 9 мая поддержим Всероссийскую народную акцию #ОкноПобеды. 9 мая в 19:00 - минута молчания, а потом открываем окна, выходим на балконы и все поём песню «День Победы» Давида Тухманова. А, профессиональные музыканты, давайте сыграем на своём инструменте! И, конечно, видео в сетях с хэштегом #окнопобеды. Акция проводится при поддержке министерства культуры России и Бурятии, - написала артистка в своём аккаунте в Instagram.



